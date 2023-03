PSG : Avant le Bayern, le Paris SG annonce une terrible nouvelle

Publié par JEAN-LUC D le 06 mars 2023 à 18:24

À deux jours de son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le PSG vient d’annoncer une terrible nouvelle pour Neymar.

Battu au match aller le 14 février au Parc des Princes (0-1), le Paris Saint-Germain mobilise toutes ses ressources pour aller créer l’exploit à l’Allianz Arena ce mercredi soir, à l’occasion des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, contre le Bayern Munich. Si Christophe Galtier avait déjà annoncé la couleur avant le match de la 26e journée de Ligue 1 contre le FC Nantes (4-2, samedi au Parc des Princes), Neymar ne sera pas du voyage en terres allemandes.

Touché à la cheville droite le 20 février dernier contre Lille OSC (4-3), l’attaquant de 31 ans ne va pas revenir à la compétition de si tôt. En effet, le club de la capitale française a publié un communiqué médical ce lundi pour donner les dernières nouvelles de l’international brésilien. Et il ressort de ce communiqué que l’entraîneur parisien devrait désormais composer sans son numéro 10.

PSG : Neymar opéré et absent 3 à 4 mois

« Neymar sera-t-il là face au Bayern? Non. Je pense qu’il sera forfait face au Bayern Munich », déclarait Christophe Galtier vendredi passé en conférence de presse. Et le coach du Paris Saint-Germain est désormais fixé sur la durée de l’indisponibilité de son milieu offensif auriverde. Selon le PSG, l’ancien ailier du FC Barcelone va prochainement subir une nouvelle opération de sa cheville et ne devrait pas revenir à l'entraînement collectif avant trois à quatre mois.

« Neymar Jr a présenté plusieurs épisodes d’instabilité de la cheville droite ces dernières années. Suite à sa dernière entorse contractée le 20 février dernier, le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive. L’ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité. Cette chirurgie sera réalisée dans les prochains jours à l’hôpital ASPETAR de Doha. Un délai de 3 à 4 mois est prévu avant son retour à l’entraînement collectif », écrit le Champion de France en titre dans son point médical avant de prendre l’avion pour Munich en vue du choc de Ligue des Champions contre le Bayern. Autrement dit, Neymar ne rejouera plus avec les Rouge et Bleu pour le reste de la saison. Forcément, c'est un autre gros coup dur pour le club parisien, qui doit déjà composer sans Presnel Kimpembe durant huit à neuf mois.