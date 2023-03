PSG : La date du retour de Neymar Jr désormais connue ?

Publié par JEAN-LUC D le 04 mars 2023 à 18:58

Touché à la cheville face à Lille OSC (4-3) en Ligue 1 le 19 février dernier, Neymar est encore loin de faire son retour à la compétition avec le PSG.

Touché à la même cheville que les années passées, lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre le LOSC, Neymar est depuis éloigné des terrains et du collectif de Christophe Galtier pour se soigner. Absent pour la réception du FC Nantes ce samedi soir, l’attaquant de 31 ans devrait également manquer le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich le 8 mars prochain, à l’Allianz Arena.

Mieux, l’ancien milieu offensif du FC Barcelone ne participera pas non plus au match amical du Brésil contre le Maroc le 25 mars prochain. Officiellement, le staff médical du Paris SG doit faire un point sur la blessure de Neymar lundi. Mais le médecin de la sélection brésilienne a tenu des propos qui donnent une certaine indication sur le retour à la compétition du partenaire de Messi et Mbappé.

PSG : Neymar Jr attendu sur les terrains en avril ?

Lors d’une conférence de presse animée ce samedi par la sélection brésilienne, le docteur Rodrigo Lasmar a fait le point sur l’état de santé de Neymar Jr. Si le protégé de Galtier multipliait les efforts pour être présent dans le groupe du Paris Saint-Germain pour le huitième de finale retour de la Champions League mercredi prochain, le médecin de la Seleçao a été cash sur le cas du dribbleur parisien : pas de retour possible avant le mois d’avril.

« Il a une entorse de la cheville droite. Il ne sera pas médicalement apte à nous rejoindre lors de notre prochain rassemblement. De notre point de vue, il ne peut pas être appelé. Il est pris en charge par le PSG. Je suis en contact direct avec le joueur, le staff et le département médical du club. Il y aura d'autres tests en début de semaine prochaine. Malheureusement, il ne sera pas apte médicalement », a assuré Rodrigo Lasmar devant les médias. Le prochain rassemblement du brésil étant prévu pour le 25 mars, il faudra attendre jusqu’à avril pour espérer revoir Neymar sur les terrains de football.