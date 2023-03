OM Mercato : Marseille prend sa décision pour Nuno Tavares

Publié par Enzo Vidy le 07 mars 2023 à 14:10

Prêté par Arsenal jusqu'à la fin de la saison, Nuno Tavares manque de régularité, et l' OM ne serait pas enclin à tenter de le recruter.

Il fait partie des joueurs qui sont frustrants à voir jouer. Arrivée à l' OM cet été en provenance d'Arsenal pour un prêt jusqu'à la fin de la saison, Nuno Tavares a connu des débuts fantastiques dans la cité phocéenne, avec notamment 3 buts inscrits sur les quatre premiers matchs de championnat.

Défensivement, le latéral gauche portugais répond présent, mais lorsque la Ligue des Champions fait son apparition, la marche est beaucoup trop haute pour Nuno Tavares. Depuis, le joueur alterne le bon et le moins bon, avec beaucoup d'erreurs techniques, et une attitude parfois plus que limite, à l'image de son carton rouge reçu à Montpellier en janvier dernier.

Face à Annecy la semaine dernière, Nuno Tavares a manqué son penalty, ce qui ne lui a pas fait gagner de crédit auprès des supporters de l' OM qui commencent à sérieusement perdre patience avec le joueur portugais. Et d'après les dernières tendances, les dirigeants marseillais commenceraient à se poser des questions sur le défenseur de 23 ans.

OM : Les dirigeants de Marseille pas emballés pour garder Nuno Tavares

Si Nuno Tavares est prêté par Arsenal sans option d'achat, Pablo Longoria aurait très bien pu tenter de négocier avec les Gunners en fin de saison afin de trouver un accord pour le transfert définitif du latéral portugais à l' OM. Mais d'après les informations révélées par L'Équipe, les dirigeants n'apprécieraient pas vraiment le manque de régularité dans les performances de Nuno Tavares.

De ce fait, la source indique qu'il ne devrait pas être le premier choix concernant le recrutement d'un latéral gauche l'été prochain. Une décision qui semble assez logique quand on regarde les derniers matchs de Nuno Tavares avec l' OM qui n'ont pas vraiment été flamboyants. Reste à savoir s'il sera capable d'inverser la tendance sur les 12 dernières rencontres de championnat.