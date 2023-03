PSG Mercato : Naples fixe sa condition pour Victor Osimhen

Publié par JEAN-LUC D le 07 mars 2023 à 19:40

Auteur d’une grande saison, Victor Osimhen est attendu au PSG par son ancien coach Christophe Galtier. Mais Naples ne compte pas le céder aussi facilement.

Avec 21 buts et 4 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues cette saison, Victor Osimhen fait partie des attaquants les plus prolifiques de la planète. C’est donc tout logiquement que les clubs les plus fortunés d’Europe veulent le déloger de Naples, notamment le PSG. À la recherche d’un avant-centre de métier pour donner plus de liberté à Kylian Mbappé sur le front de l’attaque, le club de la capitale française ferait de l’international nigérian sa priorité à ce poste.

Après l’avoir recruté au LOSC en août 2019 en provenance de Charleroi (Belgique) contre un chèque de 22,4 millions d’euros, Luis Campos aimerait le faire venir au PSG lors du prochain mercato estival. Avec l’éventuelle vente de Neymar, la formation parisienne pourrait avoir les finances nécessaires pour réaliser ce transfert annoncé déjà comme l’un des gros tubes de la prochaine intersaison. Et selon un spécialiste du football italien, le PSG pourrait bien réaliser ce gros coup, à condition d’y mettre les moyens. Naples ne comptant pas brader son joyau africain.

PSG Mercato : Naples réclame une fortune pour Victor Osimhen

À en croire les renseignements recueillis par Ciro Venerato, le Paris Saint-Germain serait bel et bien intéressé par le profil de Victor Osimhen. Après l’avoir eu sous ses ordres à Lille, Christophe Galtier aimerait l’avoir dans son effectif parisien la saison prochaine. Toutefois, le journaliste de la RAI 2 indique qu’il faudra prévoir une enveloppe de 150 millions d’euros pour convaincre l’actuel leader de Serie A de laisser filer son buteur de 24 ans.

« Le PSG a déjà des relations de longue date avec Aurelio De Laurentiis (président de Naples), par rapport à Lavezzi, Cavani et Ruiz. Osimhen est un favori de Galtier et Campos, ses mentors à Lille. De Laurentiis demande 150 millions pour son joueur vedette », a expliqué Ciro Venerato. Le Paris SG sait donc ce qui lui reste à faire.