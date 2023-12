Placé dans le collimateur du PSG pour le prochain mercato estival, Victor Osimhen devrait prochainement régler la question de son avenir avec le SSC Naples.

Mercato PSG : Victor Osimhen au Napoli jusqu’en juin 2026 ?

À un an et demi de la fin de son contrat avec le Napoli, Victor Osimhen se retrouve dans le viseur de plusieurs autres grands clubs européens comme le Paris Saint-Germain, Manchester United et Chelsea. Alors que Kylian Mbappé pourrait partir librement au terme de la saison en cours, les dirigeants parisiens garderaient la main sur le dossier Osimhen. À la base de la signature de l’international nigérian à Lille OSC à l’été 2019, Luis Campos aimerait le convaincre de le retrouver à Paris si Mbappé décide finalement de changer d’air.

Mais aux dernières nouvelles, la chaîne Sky Sports assure qu’après une réunion mardi, le président napolitain Aurelio De Laurentiis et Roberto Calenda, l’agent de l’attaquant de 24 ans, sont parvenus à un accord pour une prolongation courte durée. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Victor Osimhen devrait ainsi prolonger d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2026. Pour autant, le natif de Lagos pourrait bénéficier d’un bon de sortie à l’issue de la saison.

Victor Osimhen disponible pour 130M€ ?

Après plusieurs semaines de négociations, Victor Osimhen et le SSC Naples sont parvenus à un accord gagnant-gagnant. En effet, en réussissant à convaincre son numéro 9 de parapher un nouveau bail, le club italien sécurise ce dossier avant le départ du joueur à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui prendra place en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Selon le spécialiste mercato Fabrizio Romano, ce nouveau contrat comporte également une clause libératoire fixée à 130 millions d’euros. Un montant que Chelsea serait déjà prêt à payer pour s’offrir les services de l’ancien protégé de Christophe Galtier l’été prochain. Une bonne affaire pour le Napoli qui pourrait ainsi réaliser un gros transfert dans les mois à venir. Le Paris SG est donc prévenu.