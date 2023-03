Publié par Enzo Vidy le 08 mars 2023 à 19:49

À trois jours du déplacement à Auxerre, une bonne nouvelle tombe au Stade Rennais, puisque Matthis Abline ne pourra pas jouer contre le SRFC.

Après la défaite face à l' OM, le Stade Rennais doit aller de l'avant et retrouver le chemin de la victoire pour garder sa 5e place. Si le podium semble trop compliqué à atteindre compte tenu de l'irrégularité de cete équipe rennaise, une qualification en Conference League reste largement envisageable.

Pour cela, le Stade Rennais va devoir prendre des points, et ce dès samedi à l'occasion du déplacement à Auxerre. Une rencontre qui s'annonce déjà bien difficile pour les Bretons, car l'AJA surfe sur une très bonne dynamique en championnat, et n'a plus connu la défaite depuis le 8 février dernier lors d'un match de Coupe de France face à Rodez.

Porté par des recrues hivernales qui donnent satisfaction, à l'image d'Issak Touré ou encore de Matthis Abline, l'AJ Auxerre peut croire au maintien, et une victoire samedi lui permettrait de sortir de la zone rouge. Le Stade Rennais est donc prévenu, ce déplacement ne sera pas une partie de plaisir, même si son adversaire sera diminué sur le plan offensif avec l'absence déjà confirmée d'un attaquant.

Stade Rennais : Matthis Abline ne jouera pas face au SRFC

Prêté par le Stade Rennais à l'AJ Auxerre jusqu'à la fin de la saison, Matthis Abline fait les beaux jours de son nouveau club depuis son arrivée cet hiver. En 9 matchs de championnat disputés avec le club bourguignon, l'attaquant de 19 ans comptabilise un total de 2 buts inscrits et d'une passe décisive délivrée.

Un élément devenu quasiment indispensable au schéma de jeu de Christophe Pélissier, qui va malheureusement devoir s'en passer samedi pour la réception du Stade Rennais. En effet, lors des négociations autour du prêt de Matthis Abline à l'AJA, les dirigeants du SRFC ont obtenu un accord afin que le jeune attaquant ne dispute pas la rencontre face aux Rouge et Noir.