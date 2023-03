Publié par Timothée Jean le 08 mars 2023 à 16:19

Malgré des débuts compliqués, Igor Tudor a réussi à imposer un football séduisant à l’ OM. Au point où Christophe Dugarry s’est dit impressionné.

Ses débuts sur le banc de l’ OM n’ont pas été simples. Arrivé à l’Olympique de Marseille en remplacement de Jorge Sampaoli démissionnaire, Igor Tudor a bien eu du mal à imposer sa méthode au sein d’un vestiaire d'abord récalcitrant. Comme en témoignent ses prises de bec avec Gerson, Jordan Amavi ou encore Mattéo Guendouzi en début de saison.

Voix ferme, martelant sans cesse ses consignes, l’exigeant technicien croate peinait à relancer la machine marseillaise. La préparation estivale chaotique et le fiasco en Ligue des Champions ne jouaient pas en sa faveur. Au point où Igor Tudor était vivement décrié dans la cité phocéenne. En dépit des critiques, l’ancien coach du Hellas Vérone est resté droit dans ses bottes, constants dans ses choix et est finalement parvenu à inverser la tendance. Il a visiblement réussi à tirer le groupe phocéen vers le haut.

Désormais, l’ OM pointe à la 2e place du classement de Ligue 1. Et malgré les deux défaites subies face au PSG et Annecy, l'Olympique de Marseille reste toujours un sérieux candidat dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. L’ancien défenseur de la Juventus a su faire taire les critiques en imposant un football énergique et efficace à l’ OM. Et ce n’est pas Christophe Dugarry qui dira le contraire.

OM : Christophe Dugarry s'enflamme pour Igor Tudor

Sur les ondes de RMC Sport, l'ancien attaquant de l' OM, devenu consultant sportif, s’est enflammé sur le travail remarquable d’Igor Tudor et sa gestion du groupe marseillais. « Les joueurs ont compris la façon de jouer de Tudor. Je trouve que ce qu’il se passe entre l’entraîneur et les joueurs, c’est bien. C’est toujours difficile de trouver un système qui convient à tes joueurs, en fonction de leurs qualités. Ça a l’air de super bien se passer. Il y a de l’envie, de la force de caractère, un état d’esprit et un vrai projet de jeu », a déclaré Christophe Dugarry.

Dorénavant, c’est tout un peuple qui est à fond derrière l’ OM et son entraîneur Igor Tudor. « L’ambiance au Vélodrome est top. Les supporters ont repris goût. C’est vraiment génial », a souligné Christophe Dugarry. Comme depuis le début de la saison, le Vélodrome devrait être encore à guichets fermés ce dimanche pour la réception du RC Strasbourg. Plus de 62 000 billets ont déjà été vendus, autant dire que l'ambiance autour de cette rencontre promet d'être intense.