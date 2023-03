Publié par Enzo Vidy le 09 mars 2023 à 14:08

Avant le déplacement à Auxerre prévu samedi, une sanction est tombée contre le Stade Rennais, qui ne pourra pas compter sur ses supporters en Bourgogne.

Battu par l' OM dimanche dernier et distancé dans la course au podium, c'est un Stade Rennais malade qui va se rendre au stade Abbé-Deschamps samedi après-midi pour défier l'AJ Auxerre. Un match difficile pour les Rouge et Noir, face à une équipe auxerroise qui doit poursuivre sa bonne série pour sortir de la zone rouge, et prendre une option dans la course au maintien.

Mais le Stade Rennais n'aura pas d'autres choix que de s'imposer, sous peine de perdre sa 5e place à l'issue de cette 27e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les hommes de Bruno Genesio risquent de devoir se passer de plusieurs cadres comme Xeka ou encore Hamari Traoré, qui ne semblent pas encore prêts à retrouver la compétition.

Et si les Rouge et Noir pensaient pouvoir compter sur le soutien de leurs supporters à l'Abbé-Deschamps, la commission de discipline est venue ruiner les espoirs des joueurs du SRFC mercredi soir.

Stade Rennais : Les supporters du SRFC interdits de déplacement à Auxerre et Paris

Encore une triste nouvelle pour le Stade Rennais dans ce début d'année toujours aussi délicat à tous les niveaux. Suite à l'usage d'engins pyrotechniques des supporters bretons lors de la victoire du SRFC à Nantes (1-0) le 26 février, la commission de discipline a infligé la fermeture de l'espace visiteurs pour les deux prochains matchs des Rouge et Noir.

De ce fait, le Stade Rennais sera privé de ses supporters dès samedi pour le déplacement à Auxerre, ainsi que le 19 mars prochain au Parc des Princes face au PSG. Les joueurs de Bruno Genesio seront donc bien seuls lors de ces deux rencontres, et devront réussir à prendre des points.