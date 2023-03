Publié par Timothy le 09 mars 2023 à 12:38

L'ASSE s'est entraîné devant son public ce jeudi au Centre sportif Robert-Herbin. Deux joueurs manquaient à l'appel et un autre s'est blessé.

Une trentaine de supporters ont fait le déplacement pour assister à l'entraînement de l'ASSE au stade Aimé-Jacquet du Centre sportif Robert-Herbin. Gaëtan Charbonnier et Aïmen Moueffek manquaient logiquement à l'appel. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur au genou droit le 11 février dernier, l'attaquant de l'ASSE entame sa rééducation afin d'être prêt physiquement dès l'entame de la saison prochaine.

De son côté, le milieu stéphanois, victime d'une douleur à la cuisse face à Dijon, est sur le chemin du retour, comme il l'a annoncé lors d'une interview avec Poteaux Carrés. "Ca va beaucoup mieux ! Je reviens bien et normalement je serai sur les terrains d'ici très peu de temps. D'ici deux semaines grand maximum à mon avis", a-t-il rassuré.

ASSE : Briançon et Appiah absents, Fall touché à l'entraînement

Autres ces forfaits, deux autres cadres manquaient à l'appel ce jeudi matin à l'entraînement de l'AS Saint-Etienne. Le capitaine et défenseur central Anthony Briançon, ainsi qu'un autre défenseur, Dennis Appiah, n'étaient pas présents. Mais Laurent Batlles a rassuré tout son monde avant Amiens.

"Dennis Appiah avait eu un virus avant le match contre Bordeaux. Il a fait toute la semaine normalement et on avait décidé de le laisser tranquille ce matin. Anthony Briançon, c'était lié à son entaille, on essaie aussi de mesurer le fait qu'il n'ait pas joué pendant un long moment et qu'aujourd'hui, il enchaîne les matchs."

Par ailleurs, en fin de séance, le gardien de but Boubacar Fall est rentré au vestiaire en boitant. Laurent Batlles a confirmé que le joueur "va passer des examens cet après-midi. Ce serait au niveau du genou ". L'ASSE, 13e de Ligue 2, affronte Amiens, 9e, samedi à 19h à Geoffroy-Guichard et a l'occasion de recoller à la 10e place au classement, en cas de mauvais résultats de Guingamp, Annecy et Valenciennes.