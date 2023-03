Publié par Thomas G. le 10 mars 2023 à 09:56

Conscient de la nécessité de renforcer l'effectif lors du prochain mercato estival, les dirigeants du PSG souhaiteraient vendre Carlos Soler et Juan Bernat.

Une nouvelle révolution se prépare au Paris Saint-Germain après l’élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Les dirigeants du PSG veulent restructurer l’effectif pour bâtir une équipe capable de remporter la Ligue des Champions. Néanmoins, le club de la capitale ne disposera pas de fonds illimités pour mener à bien ce nouveau cycle. Dans cette optique, la direction du Paris SG souhaiterait faire un dégraissage massif afin de renflouer les caisses du club.

Plusieurs joueurs sont susceptibles de quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival, parmi eux, Juan Bernat et Carlos Soler. Selon les informations du journal L’Équipe, le PSG aurait ouvert la porte à un départ des deux internationaux espagnols. Les prestations et le rendement des deux joueurs formés à Valence n’auraient pas convaincu les dirigeants du Paris Saint-Germain. D’autant plus que Carlos Soler et Juan Bernat ont vu leur temps de jeu se réduire de manière drastique ces dernières semaines.

À l’instar de leur compatriote Pablo Sarabia, les deux joueurs espagnols pourraient donc être vendus cet été par le PSG. Leurs départs permettraient ensuite au Paris Saint-Germain de recruter un milieu de terrain et un arrière gauche. Toutefois, Paris va devoir trouver des points de chute pour ces joueurs qui se sentent bien au sein du club de la capitale.

PSG Mercato : Juan Bernat et Carlos Soler, les deux premières victimes

Juan Bernat et Carlos Soler seraient donc les deux premières victimes de la nouvelle élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. La vente des deux internationaux espagnols devrait réduire la masse salariale du PSG. Dans le même temps, leurs départs permettrait à Christophe Galtier d'intégrer des jeunes issus du centre de formation.

En plus de Juan Bernat et Carlos Soler, les Parisiens étudient également la possibilité de se séparer d’Hugo Ekitike. Le jeune attaquant français n’est pas parvenu à s’imposer pour sa première saison au Paris Saint-Germain. Son cas diviserait en interne, certains dirigeants estiment que l’ancien buteur du Stade de Reims n’a pas le niveau pour jouer au PSG.