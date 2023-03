Publié par Timothée Jean le 10 mars 2023 à 12:01

Depuis plusieurs années, l’ OM voit la plupart de ses jeunes joueurs s’en aller vers d'autres cieux. Et cela pourrait se répéter cet été.

Vainqueur du Stade Rennais (0-1) dimanche dernier, l’ OM a réalisé une belle opération au classement. Le club phocéen est deuxième de Ligue 1 avec 4 points d’avance sur l’AS Monaco et le RC Lens. Les Phocéens devront à présent enchaîner les victoires afin de conserver leur place de dauphin du PSG.

Et si l’Olympique de Marseille est engagé dans cette course à la Ligue des Champions, les dirigeants phocéens se projettent déjà sur le prochain mercato estival. Pablo Longoria et la cellule de recrutement de l' OM travaillent en silence sur plusieurs dossiers, en vue d’attirer de nouveaux renforts cet été. Mais le club phocéen risque aussi de perdre plusieurs jeunes talents, à commencer par Bartug Elmaz.

Arrivé gratuitement à l’ OM après l’expiration de son contrat avec Galatasaray, le jeune milieu de terrain turc ne parvient pas à se faire une place en équipe première. Depuis le début de la saison, il n’a disputé aucun match en Ligue 1. Ce temps de jeu quasi inexistant incite le joueur à s’interroger sur son avenir à Marseille.

OM Mercato : Bartug Elmaz, Salim Ben Seghir et Bilal Nadir s’interrogent

Alors qu'il joue essentiellement avec la réserve de l’ OM, Bartug Elmaz pourrait avoir des envies d'ailleurs dans le but d'avoir enfin sa chance dans une autre équipe professionnelle la saison prochaine. Son futur à l’ OM semble s’assombrir et il n’est pas le seul dans ce cas de figure.

Selon les informations de La Provence, Salim Ben Seghir et Bilal Nadir s’interrogent aussi pour leur avenir à Marseille. Ces trois jeunes joueurs sont déçus de leur situation à l’ OM. « Certains comme Ben Seghir et Bilal Nadir, qui sont de bons joueurs, n'ont pas été lancés quand ils performaient en réserve. Résultat, ils s'enterrent en N3, perdent de la motivation et n'ont pas l'opportunité d'être prêtés », précise la source.

Les proches de ces trois jeunes éléments devront sans doute faire un point avec la direction de l’ OM très bientôt afin de savoir ce qu'il adviendra de leur avenir l’été prochain. Rien n'est encore décidé en interne, mais un départ semble très probable. À noter que Salim Ben Seghir a déjà été prêté par l’ OM cet hiver à Valenciennes. Les deux autres pourraient subir le même sort lors du prochain mercato. Cette éventualité n’est pas à exclure.