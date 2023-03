Publié par Thomas G. le 11 mars 2023 à 02:04

À quelques mois de la fin de son contrat avec le LOSC, José Fonte s'est exprimé sur son souhait de prolonger son contrat avec Lille.

Ce soir, le LOSC reçoit l’OL pour l’ouverture de la 27e journée de la Ligue 1. Les Dogues pourraient faire un gros coup, puisqu'en cas de victoire, ils prendraient la 5e place. Avant le choc face à l’OL, José Fonte, qui a fait son retour face au RC Lens, samedi dernier, s’est exprimé au micro de France 3.

Le champion d’Europe 2016, en fin de contrat avec le LOSC en juin prochain, a notamment évoqué son avenir. « Je crois que je peux jouer encore un an de plus. J’essaye de m’améliorer chaque jour. On n’en a pas parlé encore avec le club. Vous savez, ce n’est pas facile quand vous arrivez dans un club à 34 ans, un âge avancé pour un joueur. On m’a toujours soutenu, on a vraiment toujours cru en moi, on m’a laissé revenir au top. Je suis heureux. C’est extraordinaire. Même quand ça ne va pas, j’ai le soutien de tout le monde. » José Fonte envoie donc un message clair à sa direction, son objectif est de prolonger son histoire avec le LOSC.

LOSC Mercato : José Fonte n’est pas préoccupé par sa situation

À l’heure actuelle, les dirigeants du LOSC n’ont pas encore transmis d’offre à l’international portugais. Après avoir bouclé la prolongation de Benjamin André, les Dogues pourraient se réunir dans les prochaines semaines avec le défenseur de 39 ans.

Malgré la fin de son contrat en juin, cette situation n’inquiète pas José Fonte, loin de là. L’international portugais veut convaincre les dirigeants du LOSC de ses performances. « Je suis tranquille car j’ai l’expérience avec ma carrière. Je sais ce que c’est le foot. Nous n’avons pas parlé du nouveau contrat. Je suis concentré pour faire le meilleur travail possible sur le terrain. J’essaye de faire de mon mieux pour le club. Si tout le monde est ok, on peut faire une autre saison comme ça. Je ne veux pas penser plus loin. J’ai toujours l’envie le matin au réveil. L’envie de venir ici, de m’améliorer, transmettre mon expérience. »