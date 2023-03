Publié par Enzo Vidy le 09 mars 2023 à 18:44

À la veille du choc entre le LOSC et l' OL au stade Pierre-Mauroy, Paulo Fonseca a acté un grand retour, qui concerne Adam Ounas.

C'est une affiche déterminante dans la course à l'Europe. Vendredi soir, le LOSC accueille l' OL pour un choc qui promet, avec un enjeu colossal pour les deux formations. Les Lillois ont l'occasion de mettre leur adversaire du soir à 9 points, tout en reprenant provisoirement la 5e place, synonyme de qualification européenne en fin de saison.

Pour l' OL, une victoire en terre lilloise lui permettrait de revenir provisoirement à 4 points de l'Europe, et de continuer à croire en une 5e place à l'issue de l'exercice. Sur cette rencontre, Laurent Blanc pourra s'appuyer sur les retours d'Alexandre Lacazette et de Thiago Mendes, qui devraient tous les deux être dans le groupe.

Côté Paulo Fonseca, plusieurs incertitudes sont présentes en défense, notamment depuis l'annonce de la grave blessure de Tiago Djalo, absent jusqu'à la fin de la saison. En revanche, un attaquant du LOSC va faire son grand retour face à l' OL.

LOSC : Adam Ounas disponible pour affronter l' OL

Blessé depuis le 15 janvier dernier face à l'ESTAC, Adam Ounas va faire son grand retour avec le LOSC vendredi soir face à l' OL. Une nouvelle qui fait plaisir à son entraîneur Paulo Fonseca, confronté à de nombreuses blessures depuis plusieurs mois au sein de son effectif.

Arrivé au LOSC le 1er septembre dernier contre un chèque de 3 millions d'euros, Adam Ounas a retrouvé son vrai niveau sous l'impulsion de Paulo Fonseca, et était une pièce essentielle du secteur offensif lillois sur la première partie de saison. En termes de statistiques, l'ancien napolitain comptabilise un total d'un but inscrit et d'une passe décisive délivrée en 13 rencontres de championnat. Reste à voir s'il sera en mesure de démarrer la rencontre face aux Gones vendredi soir.