Publié par Enzo Vidy le 10 mars 2023 à 15:15

À deux jours de la réception de l'OGC Nice, Antoine Kombouaré a déploré cinq absents au FC Nantes, dont le milieu Marcus Coco.

Défait au Parc des Princes le week-end dernier en s'inclinant 4-2 face au PSG, le FC Nantes doit impérativement rebondir pour ne pas se faire rattraper par ses poursuivants dans la course au maintien. Au classement, les Canaris occupent actuellement la 14e place de Ligue 1, et n'ont que 6 points d'avance sur la zone de relégation. Dans une saison à quatre descentes, il est nécessaire de prendre des points le plus vite possible pour ne pas risquer d'être surpris en fin d'exercice.

Mais dimanche après-midi, c'est un adversaire de taille qui va se présenter face au FC Nantes à la Beaujoire. En effet, l'OGC Nice n'a pas perdu le moindre match depuis que Didier Digard en est l'entraîneur, et les Aiglons sont allés chercher une précieuse victoire en Moldavie jeudi soir. Le FC Nantes est donc prévenu, l'adversité sera féroce, et il faudra réaliser le match parfait pour être la première équipe à faire tomber le Gym. Malheureusement, l'effectif d'Antoine Kombouaré sera fortement diminué pour cette rencontre.

FC Nantes : Le FCN décimé pour la réception de l' OGC Nice

Présent ce vendredi en conférence de presse, Antoine Kombouaré a fait son traditionnel point sur l'état du groupe nantais, à 48 heures d'un match important. Comme annoncé il y a plusieurs jours, Andy Delort et Evan Guessand ne pourront pas être alignés suite à une clause au sein de leur contrat, qui les empêchent de jouer face au Gym.

Mais ce ne sera pas les seules absences pour Antoine Kombouaré et le FC Nantes. D'après le coach nantais, Quentin Merlin, Charles Traoré et Marcus Coco ne pourront pas être convoqués pour la rencontre de dimanche. La tâche s'annonce donc assez difficile pour les Canaris contre le Gym.