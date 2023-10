Connaissant envers la direction du FC Nantes, Marcus Coco compte rendre la pareille au club lors de son retour de sélection, après la trêve internationale.

FC Nantes : Marcus Coco fier de sa première sélection avec la Guadeloupe

Marcus Coco (27 ans) est désormais un international guadeloupéen. Convoqué par le sélectionneur du pays d’origine de ses parents, le joueur du FC Nantes a rejoint les Gwada Boys pour la double confrontation en Ligue des Nations de la Concacaf, face à Sainte-Lucie. Il a évidemment eu la permission du président des Canaris, Waldemar Kita, et de son entraineur Pierre Aristouy, pour rejoindre la sélection de Guadeloupe. Un rêve qu’il caressait depuis longtemps.

« Même si je suis Français, cela représente beaucoup de porter ce maillot. C’est mon île, là où j’ai fait mes classes. Et puis, c’est ressourçant, c’est la première fois […]. Je n’ai eu que des messages positifs de la part de ma grand-mère, mes oncles et tantes. ça les rend fiers, car ils sont Guadeloupéens et Antillais », a confié Marcus Coco à Ouest-France.

Le polyvalent milieu offensif des Canaris était titulaire lors du premier match contre Sainte-Lucie au stade Beausejour, mais son équipe a perdu (2-1). Il aura l’occasion de se racheter lors du match retour prévu au stade Valette, dimanche, si Jocelyn Angloma (le sélectionneur) lui renouvelle sa confiance en pointe de l’attaque.

Marcus Coco : « Ce séjour va me rebooster pour la saison »

Au-delà de la fierté qu’il a ressentie lors de sa première cape sous le maillot de son pays natal, le natif de Les Abymes (Guadeloupe) n’a pas manqué de souligner l’implication des décideurs du FC Nantes, pour cette opportunité spéciale. « Il me fallait l’accord du président et du coach et je l’ai eu sans hésiter. Ils ont été très compréhensifs et ont compris que ça me ferait une expérience ».

Marcus Coco est même allé plus loin en promettant de revenir plus fort sous le maillot Jaune et Vert en Ligue 1. « Ce séjour (en (Guadeloupe) va me rebooster pour la saison. Je suis déjà quelqu’un de joyeux au quotidien, mais là, je sais que je retournerai à Nantes de bonne humeur », a-t-il annoncé.