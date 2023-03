Publié par Dylan le 11 mars 2023 à 11:23

Avant d'affronter le RC Strasbourg en Ligue 1, l'entraîneur de l'OM Igor Tudor s'est exprimé sur la pression ressentie par ses joueurs durant les matchs.

L'Olympique de Marseille doit confirmer. Lors de la 27ème journée de Ligue 1, le club phocéen affronte le RC Strasbourg (16ème) dans le but de conforter sa deuxième place au classement. Éliminés en Ligue des Champions puis en Coupe de France, les hommes d'Igor Tudor doivent impérativement l'emporter pour ne pas vivre une fin de saison cauchemardesque.

Malgré deux derniers mercatos réussis, avec les arrivées de Ruslan Malinovskyi, Alexis Sanchez ou encore Azzedine Ounahi, l'OM n'est pas encore assuré de disputer la prochaine Ligue des Champions. Le club compte 4 points d'avance sur l'AS Monaco (3ème) et le RC Lens (4ème), ses principaux poursuivants. Lors des derniers matchs, Tudor a souvent pointé du doigt l'arbitrage qu'il juge responsable de certains points perdus.

Igor Tudor : « Quand tu joues pour l'OM, chaque match est spécial »

Face au RC Strasbourg, l'Olympique de Marseille espère donc se donner de la confiance. D'autant que son adversaire alsacien a bien du mal à se donner de l'air en vue du maintien : sur les 6 derniers matchs, il n'a gagné qu'à deux reprises (contre Montpellier et Angers). Ces deux succès ont eu lieu à domicile, sauf que les Strasbourgeois seront en déplacement à Marseille. Hors de leurs bases, c'est une autre histoire : une seule victoire sur les 7 derniers voyages.

Néanmoins, l'OM devra se méfier car le dernier succès à l'extérieur du RC Strasbourg a été réalisé face à l'Olympique Lyonnais (8ème). En conférence de presse d'avant-match, Igor Tudor a rappelé la pression de porter le maillot phocéen : « Quand tu joues pour l’OM, chaque match est spécial. Quand on joue au football, on veut donner le maximum, en déplacement, à domicile, parfois ça réussit, parfois non, on sent parfois le poids du maillot, il faut avoir les épaules larges car c’est une grande responsabilité de jouer pour Marseille, c’est quelque chose de beau mais qui peut aussi peser » a-t-il analysé. Face au RCSA, Marseille a également l'occasion de mettre fin à deux revers consécutifs dans l'élite au Vélodrome.