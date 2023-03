Publié par Dylan le 11 mars 2023 à 15:53

L'OL a arraché le point du match nul face au LOSC au terme d'un scénario fou. L'entraîneur du club, Laurent Blanc s'est montré très satisfait.

Un match fou en ouverture de la 27ème journée de Ligue 1. Sur le papier, il promettait déjà avec deux équipes à la recherche d'une qualification en Coupe d'Europe. D'un côté, le LOSC, sixième avec un point de retard sur le Stade Rennais (5ème) avant le coup d'envoi. De l'autre, l'Olympique Lyonnais, dixième avec 7 longueurs de retard sur le club breton avant le match.

Les buts ont mis du temps à arriver dans cette rencontre se déroulant au stade Pierre-Mauroy de Lille. Ce sont les Dogues qui ont frappé les premiers avec l'inévitable Jonathan David. L'international canadien (38 sélections, 22 buts) a d'abord inscrit un doublé permettant à son équipe de prendre le large (1-0, 46' puis 2-0, 61'). La réduction du score de Bradley Barcola (2-1, 64') n'a pas fait peur au LOSC, qui a encore répondu par son sérial buteur du soir à la 79ème minute de jeu (3-1, 79'). Mais l'OL avait également une arme fatale : Alexandre Lacazette. Tout juste revenu de blessure, l'ancien Gunner a lui aussi signé un doublé (3-2, 83' puis 3-3, 89'), offrant un point inespéré aux Gones.

Laurent Blanc après LOSC-OL : « Un scénario magnifique »

Si l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné, ce match nul lui permet de sauver les meubles en vue de l'Europe. Le club rhodanien revient provisoirement à 6 longueurs de la cinquième place, et prend au passage la huitième position devant le Stade de Reims. Interrogé en conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Gones Laurent Blanc a salué leur détermination : « J'étais convaincu que l'on pouvait faire un résultat ici. Lille est une très belle équipe, avec beaucoup de mouvements. On a proposé du jeu car ça nous tenait à cœur, on n'était pas très bien à 3-1, mais il y a eu beaucoup de changements positifs pour l'équipe » a-t-il déclaré.

Le natif d'Alès a également félicité le LOSC et notamment Paulo Fonseca, son homologue : « C'était magnifique comme scénario. On pouvait gagner, on pouvait perdre. J'ai dit bravo à Paulo Fonseca, sa vision de jeu me plaît. J'ai passé une bonne soirée, et ce n'est pas toujours le cas » a-t-il poursuivi. Un constat partagé par Alexandre Lacazette, le héros de l'OL qui a également réagi à la prestation des siens devant la presse.