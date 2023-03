Publié par Dylan le 11 mars 2023 à 09:53

Double buteur face au LOSC, Alexandre Lacazette a sans doute sauvé les derniers espoirs d'Europe de l'OL. Il s'est confié sur la prestation rhodanienne.

L'Olympique Lyonnais a eu très chaud. En ouverture de la 27ème journée de Ligue 1, le club rhodanien affrontait le LOSC (6ème) dans le but de conserver ses derniers espoirs d'Europe. La défaite aurait sans doute scellé le destin des Gones face à une équipe prétendante au même objectif. Mais le match fut complètement fou. Tout d'abord, les Dogues ont exploité les failles lyonnaises grâce à leur attaquant Jonathan David, auteur d'un doublé (1-0, 46' et 2-0, 61').

Puis, c'est la pépite lyonnaise Bradley Barcola qui a redonné espoir aux siens en réduisant le score (2-1, 64'). Les Gones ont à nouveau flanché lorsque David est venu inscrire le troisième but nordiste en fin de match (3-1, 79'). On se dit alors que l'OL va concéder une dixième défaite en Ligue 1 cette saison. Mais il y a un joueur qui en a décidé autrement : Alexandre Lacazette. L'ancien d'Arsenal, revenu cet été à Lyon, a inscrit un doublé dans les dernières minutes (3-2, 83' et 3-3, 89') pour offrir un point à son club. Surtout, il permet de tenir à distance le LOSC, toujours sixième et provisoirement à égalité de points avec le Stade Rennais (5ème).

Alexandre Lacazette salue la force mentale de l'OL contre le LOSC

L'Olympique Lyonnais est encore loin du top 5 européen. Mais ce point glané lui permet de ne pas être totalement décroché : le club rhodanien est désormais huitième provisoire, à 6 longueurs du Stade Rennais (5ème). De retour de blessure face au LOSC, Alexandre Lacazette a vécu une soirée particulièrement folle. Il a d'abord concédé un penalty à son adversaire, amenant le troisième but des Dogues avant son doublé.

Interrogé au micro de Prime Video sur le retour au score des Gones, l'attaquant de 31 ans a voulu retenir le mental affiché par son équipe : « Il faut retenir la force mentale. On aurait pu gagner ce match à la fin, on a eu les occasions. Après, il ne faut pas oublier qu’on revient de 3-1. C’est une superbe équipe de Lille. Ils proposent un très beau football, c’est plaisant de jouer ces matchs-là » a-t-il analysé. L'OL affrontera le FC Nantes (14ème) lors de la prochaine journée, un club qu'il retrouvera également en demi-finale de Coupe de France.