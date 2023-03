Publié par Dylan le 12 mars 2023 à 15:21

Remplaçant lors du match nul entre l'ASSE et l'Amiens SC, une recrue estivale a montré sa frustration après la rencontre.

L'AS Saint-Étienne n'a pas obtenu le résultat escompté samedi. Dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 2, le club forézien (13ème) n'a pu faire mieux qu'un match nul face à l'Amiens SC (9ème). Pourtant à domicile, les hommes de Laurent Batlles n'ont pas réussi à faire la différence et ont même été menés par le but d'Iron Gomis (0-1, 57'). L'égalisation viendra presque 20 minutes plus tard, grâce à l'inévitable Niels Nkounkou (1-1, 76').

Le latéral gauche prêté par Everton chez les Verts a signé son deuxième but en 4 matchs. Sur le bilan comptable, ce point pris par l'ASSE n'est pas si mauvais puisqu'il lui permet de garder une distance confortable avec la zone rouge (4 points d'avance). Mais puisque le Rodez AF (17ème), le Nîmes Olympique (19ème) et le Pau FC (16ème) se sont tous imposés dans le même temps, l'équipe stéphanoise devra relancer la machine dès la prochaine journée sous peine de voir resurgir de vieux démons.

Victor Lobry après ASSE-Amiens SC : « On n'a pas de réussite »

Remplaçant durant cette rencontre, le milieu de terrain stéphanois Victor Lobry s'est dit frustré face à la presse. Il a tout de même eu plus d'une demi-heure pour se montrer en compagnie de Benjamin Bouchouari. Entré en jeu à la 61ème minute, la recrue estivale n'a malheureusement pas pu donner la victoire aux siens. « On ne joue pas pour être remplaçant, si on se satisfait d’être remplaçant, il ne faut pas jouer au foot je pense. Maintenant ça arrive, il faut apporter des choses pour que lors du prochain match ce ne soit pas le cas. C’est ce qu’on a essayé de faire avec Benji’ (Bouchouari) ce soir » a-t-il lâché en zone mixte à l'issue du match.

Malgré un léger agacement vis-à-vis de sa situation, Victor Lobry veut retenir l'abnégation et le courage de ses partenaires : « Ce soir on n’a pas beaucoup de réussite sur les coups de pied arrêtés, pourtant on a de la taille et des bons tireurs. C’est un domaine sur lequel on doit s’améliorer pour aller chercher davantage de points » a-t-il poursuivi. La semaine prochaine, l'ASSE mettra le cap vers Le Havre, leader de la Ligue 2.