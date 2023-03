Publié par ALEXIS le 13 mars 2023 à 14:45

Recrue estivale du LOSC, Rémy Cabella a signé pour un an jusqu’à fin juin 2023, mais les négociations seraient en cours pour une prolongation.

Rémy Cabella s’est engagé avec le LOSC librement en juillet 2012, en provenance du Montpellier HSC, son club formateur. En quelques mois dans la Nord, il se sent très épanoui sous le maillot lillois. Dans ses propos rapportés par La Voix du Nord, l’attaquant de 33 ans ne cache pas son bien-être au domaine de Luchin. « J’ai l’impression d’être chez moi ici », déclare-t-il.

L’ancien international français se sent en effet tout en confiance au LOSC. Faisant partie de l’équipe type de Paulo Fonseca, il a disputé 21 matches en Ligue 1 et a été titulaire à 18 reprises. Et Rémy Cabella ne déçoit pas les attentes du technicien portugais. Il a inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives cette saison en championnat.

LOSC Mercato : Lille « discute régulièrement avec Rémy Cabella »

Du côté de la direction du LOSC, les décideurs se pencheraient déjà sur le contrat du joueur de 33 ans. Selon les informations du média régional, « le club de Lille est heureux de compter Rémy Cabella dans ses rangs et aussi de le voir rester au-delà de cet été ». Pour ce faire, le LOSC « discute régulièrement avec lui », d’après la source. Toutefois, la priorité des Lillois est pour l’instant leur fin de saison.

L’équipe de Paulo Fonseca a enchaîné deux matchs nuls et reste à la 6e place de Ligue 1, à 11 journées de la fin du championnat. Lille vise pourtant une place dans le top 5, synonyme de qualification pour la Coupe d’Europe. Rémy Cabella et ses coéquipiers ont encore 11 journées pour y parvenir, et ainsi ouvrir la possibilité pour le polyvalent joueur offensif de rempiler. Pour rappel, le contrat du nouveau N°10 du LOSC s'accompagne d’une année supplémentaire en option.