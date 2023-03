Publié par Timothée Jean le 13 mars 2023 à 14:30

Très dépensiers cet hiver, les dirigeants de l’ OM travaillent déjà sur le prochain mercato estival avec l’idée de recruter Folarin Balogun.

Sous l’impulsion de Pablo Longoria, l’ OM s’est montré hyperactif durant le mercato de janvier en bouclant l’arrivée de trois nouvelles recrues. Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha sont venus renforcer l’effectif de l’Olympique de Marseille contre un montant total avoisinant les 40 millions d’euros. Ce recrutement ambitieux doit permettre au club phocéen de sécuriser sa deuxième place sur le podium et se qualifier pour la Ligue des Champions.

Malgré le nul concédé face au RC Strasbourg (2-2) en clôture de la 27e journée de Ligue 1, l’ OM conserve toujours son siège de dauphin du PSG. Les Phocéens devront enchaîner les victoires en vue de maintenir à distance leurs principaux poursuivants et atteindre leur objectif ultime de la saison. En attendant, les dirigeants de l' OM se penchent déjà sur plusieurs dossiers mercatos avec l’idée de recruter en Ligue 1 cet été.

Le président de l’ OM et son équipe aimeraient en effet étoffer un peu plus son secteur offensif et leur choix se porterait sur Folarin Balogun. Le journaliste britannique Ben Jacobs de CBS Sports confirme cette tendance, assurant que la direction de l’ OM surveille avec la plus grande attention la progression du jeune attaquant britannique au Stade de Reims.

OM Mercato : Marseille fonce sur Folarin Balogun

Prêté par Arsenal à Reims, Folarin Balogun est la grande révélation de la saison de Ligue 1. Il est incontestablement le fer de lance de cette ambitieuse équipe rémoise. Il a d’ailleurs été l’un des grands artisans de la victoire du Stade du Reims face à l’AS Monaco (0-1) en inscrivant l’unique but de la rencontre.

Sous les ordres d’un Will Still qui n’a toujours pas perdu en championnat, l’attaquant de 21 ans comptabilise à présent 17 buts en 28 rencontres, toutes compétitions confondues. Des performances qui commencent à attirer l’attention de plusieurs clubs européens. L’Olympique de Marseille, qui entretient de bonnes relations avec Arsenal, songerait ainsi à le recruter lors de la prochaine fenêtre de transfert. Mais l' OM devra faire face à une rude concurrence sur cette piste offensive.

Toujours selon la source, Leeds, l'AC Milan et le Borrusia Mönchengladbach seraient aussi sur ses traces. Ce qui risque de faire grimper les enchères pour le joueur prêté par Arsenal. Pour l’heure, le prix de Folarin Balogun est évalué à environ 14 millions d’euros selon Transfermarkt. Mais Arsenal devrait demander un plus gros montant avant de se séparer de son jeune prodige.