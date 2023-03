Stade de Reims : Folarin Balogun s'exprime sur son arrivée à Reims

Publié par Thomas G. le 02 mars 2023 à 16:40

Etincelant pour sa première saison en Ligue 1, Folarin Balogun a dévoilé les raisons qui l'ont poussé rejoindre le Stade de Reims l'été dernier.

L’été dernier, le Stade de Reims s'est séparé de son jeune attaquant Hugo Ekitike qui s'est engagé au PSG. Les Rémois ont décidé de faire le pari de prendre l’espoir d’Arsenal pour le remplacer. Huit mois après son arrivée à Reims, l’international espoir anglais a conquis tout son monde. Folarin Balogun a inscrit 15 buts cette saison avec le Stade de Reims.

L’attaquant formé à Arsenal joue un rôle prépondérant dans la bonne saison de Reims qui reste sur une série de 16 matches sans défaite. Avant d’affronter l’OL ce dimanche, le buteur de 21 ans s’est exprimé dans les colonnes d'Onze Mondial. Folarin Balogun en a profité pour dévoiler les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le Stade de Reims l'été dernier.

« Je parlais avec mon agent et à l’époque, j’avais plusieurs opportunités différentes, en Angleterre, en Allemagne et en France. Il m’a montré toutes les offres et m’a donné son opinion, j’ai pris aussi en compte ma propre opinion. Je prends seul mes décisions et j’ai décidé que la France serait la meilleure option pour moi. Je savais que cela allait être difficile et qu’il y avait beaucoup de risques, mais j’ai beaucoup confiance en moi.

Lorsque je prends une décision et que je me concentre dessus, il n’y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas. » Folarin Balogun a eu le nez creux en choisissant le Stade de Reims, puisque ce prêt lui a permis de franchir un cap dans sa jeune carrière de footballeur.

Stade de Reims : Folarin Balogun pourrait rester à Reims

Les prestations de l’international anglais ne sont pas passées inaperçues. Les dirigeants d’Arsenal seraient très satisfaits par son prêt au Stade de Reims. Selon les informations du journal anglais The Times, les Gunners devaient prendre une décision concernant son avenir en fin de saison.

Dans le même temps, Folarin Balogun ne souhaiterait pas revenir à Arsenal pour être la troisième option de Mikel Arteta, comme l'affirme lle journaliste Gary Jacob. Le buteur pourrait de nouveau être prêté par les Gunners et le Stade de Reims pourrait avoir une chance de le conserver. Les Rémois partiraient avec une longueur d’avance après la très bonne saison de Folarin Balogun.