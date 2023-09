Arrivé il y a deux ans à l'AS Monaco, un attaquant ne s'est jamais vraiment imposé comme un titulaire et pourrait donc quitter le club de la Principauté.

Mercato AS Monaco : Thiago Motta veut chiper Myron Boadu

Toujours pas titulaire à l'AS Monaco, malgré la blessure de Breel Embolo qui laissait pourtant une place vacante, Myron Boadu pourrait tenter de se relancer ailleurs, d'autant plus qu'un club de Serie A lui fait les yeux doux. Selon les informations de Foot Mercato, Bologne, club entraîné par un certain Thiago Motta, serait très intéressé par son profil, et voudrait tenter de le relancer cette saison, après son difficile passage à l'ASM.

Le club italien a perdu Marko Arnautovic au début du mercato estival, puisque l'Autrichien s'est engagé gratuitement avec l'Inter Milan. Ainsi, Thiago Motta voudrait récupérer un renfort offensif supplémentaire dans ces dernières heures du mercato estival, et aurait coché le nom de l'attaquant néerlandais de l'AS Monaco. De son côté, Myron Boadu n'est pas pleinement convaincu par cette destination.

Myron Boadu pourrait rester à l'AS Monaco

Il y a plusieurs semaines, le directeur sportif monégasque avait déjà clarifié la situation de Myron Boadu, expliquant que le joueur pourrait être transféré si ce dernier le souhaitait, mais que le club ne veut pas s'en débarrasser. Mais avec l'arrivée de Folarin Balogun à l'ASM, le Néerlandais risque de manquer de temps de jeu, ce qui ne semble pas l'inquiéter puisqu'il pourrait refuser l'offre de Bologne pour rester sur le Rocher.

De son côté, Thiago Motta explore ainsi d'autres pistes, et souhaiterait convaincre un club de lâcher un attaquant dans les dernières heures du mercato, ce qui est loin d'être une tâche évidente. Si l'opération Myron Boadu venait à se faire, Bologne aimerait négocier l'arrivée du buteur sous la forme d'un prêt avec option d'achat.