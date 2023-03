Publié par Timothée Jean le 14 mars 2023 à 13:40

La direction de l’ OM devrait se séparer d'un milieu de terrain très prochainement. Son départ de l'Olympique de Marseille est décidé en interne.

Deuxième de Ligue 1 en dépit de son match nul frustrant face au RC Strasbourg (2-2), l’ OM est toujours engagé dans la course à l’Europe. Éliminé par Annecy en Coupe de France et distancé par le PSG à la tête du championnat, l'Olympique de Marseille n’a plus que cet objectif ultime dans le viseur. L’OM devra sécuriser sa deuxième place en vue de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

« Même si la Coupe de France nous restera en travers de la gorge, si on réussit à aller chercher cette place, la saison sera réussie », a récemment confié Valentin Rongier, assurant que l’ OM fera tout son nécessaire pour atteindre cet objectif. Cela n’empêche pas pour autant les dirigeants du club marseillais de travailler déjà sur leur prochain recrutement.

Réputé pour dénicher de belles affaires, le président de l’ OM a toujours un coup d’avance. Pablo Longoria et son équipe travailleraient sur plusieurs dossiers mercatos. Si de nouveaux renforts sont attendus cet été, le dirigeant du club phocéen aurait pris une décision pour Mattéo Guendouzi. La direction de l'équipe marseillaise souhaiterait se séparer du milieu de terrain tricolore en vue de toucher un joli chèque sur son départ. Cette tendance est confirmée par Daniel Riolo.

OM Mercato : Mattéo Guendouzi sur le départ, l’indiscrétion de Daniel Riolo

Le célèbre chroniqueur de RMC Sport s’est exprimé sur ce dossier, assurant que Mattéo Guendouzi ne devrait pas s’éterniser à l’ OM. Et pour cause, l'avenir du joueur de 23 serait déjà scellé à l'Olympique de Marseille. « Dans une période de post-Coupe du monde, c’est à peine un match sur deux correct de sa part, et l’idée, c'est peut-être qu’il doive partir (…) Guendouzi va probablement partir à la fin de la saison et le deal doit être quasiment dans les tuyaux », a déclaré Daniel Riolo.

Pour le journaliste franco-italien, il y a peu de chance que Mattéo Guendouzi reste à Marseille à la fin de la saison. Force aussi est de constater que le principal concerné ne rayonne plus dans l’entrejeu de l’ OM. Utilisé parfois comme meneur de jeu, Mattéo Guendouzi voit son temps de jeu chuter progressivement à Marseille. Il pourrait donc se laisser séduire par la perspective de retrouver plus de temps de jeu ailleurs.

Aston Villa, qui s’est déjà positionné pour son transfert lors du dernier mercato hivernal, pourrait donc revenir à la charge pour sa signature cet été. La direction de l’ OM souhaiterait en tout cas réaliser une belle vente avec Mattéo Guendouzi.