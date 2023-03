Publié par Enzo Vidy le 14 mars 2023 à 18:40

Après avoir vendu Jean-Clair Todibo à l'OGC Nice en 2021, le FC Barcelone pourrait encaisser une belle somme d'argent grâce au défenseur du Gym.

Le FC Barcelone risque de se montrer à nouveau très actif lors du prochain mercato estival. L'an dernier, les Blaugranas avaient déboursé plus de 150 millions d'euros en s'attachant les services de Raphinha, Jules Koundé, ainsi que Robert Lewandowski. Un recrutement ambitieux qui avait pour objectif de permettre au Barça d'être compétitif en Ligue des Champions.

Mais comme l'année dernière, le parcours du FC Barcelone dans la plus prestigieuse des compétitions européennes s'est transformé en un véritable cauchemar. Dans un groupe extrêmement relevé avec notamment la présence du Bayern Munich et de l'Inter Milan, les Blaugranas ne sont pas parvenus à accéder aux 8es de finale, et ont terminé 3e de leur poule.

Reversé en Ligue Europa, le FC Barcelone s'est fait sortir par Manchester United dès les barrages, et voit une fois de plus son aventure européenne se terminer prématurément. Il est donc quasiment certain que les dirigeants soient très actif l'été prochain. Pour cela, le Barça devra faire rentrer de l'argent dans les caisses, et un deal avec l'OGC Nice pourrait grandement faire les affaires des Catalans.

FC Barcelone Mercato : Jean-Clair Todibo pourrait rapporter gros au Barça

En juin 2021, le FC Barcelone accepte de vendre Jean-Clair Todibo à l'OGC Nice contre une modeste somme de 8,5 millions d'euros. Néanmoins, les dirigeants catalans avaient négocier un pourcentage à la revente atteignant les 20% comme le rappelle le média catalan, Sport, ce lundi.

Un véritable coup de génie de la part des Blaugranas, car Jean-Clair Todibo performe avec le Gym, et pourrait même être appelé en Equipe de France par Didier Deschamps dans les prochains jours. Reste à savoir si l'OGC Nice sera enclin à laisser partir son joueur dès l'été prochain, mais nul doute que des offres prestigieuses devraient arriver sur la table des dirigeants niçois, de quoi faire saliver le FC Barcelone.