Publié par JEAN-LUC D le 14 mars 2023 à 23:10

Après le PSG et le Sporting Braga, QSI veut étendre son influence sportive en Europe. Nasser Al-Khelaïfi mènerait ainsi des négociations en Espagne.

Si le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani tente d’entrer dans le capital de Manchester United pour en devenir le propriétaire, le Qatar Sport Investment (QSI), propriétaire du Paris Saint-Germain, aurait également ouvert des négociations avec des dirigeants espagnols pour racheter le club de Malaga, qui évolue en deuxième division, à en croire la Cadena COPE.

Après le PSG et le Sporting Braga, Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait ainsi agrandir son influence dans le football européen avec l’acquisition d’un troisième club. Pour finaliser cette affaire, les patrons du Paris SG devraient mettre sur la table une enveloppe de 9 millions d’euros. Même s’il faudra d’abord régler quelques ardoises laissées par le cheikh Abdallah Al Thani.

PSG : QSI face à un gros souci pour le rachat de Malaga

Même si la radio andalou évoque le souhait de QSI de devenir actionnaire majoritaire de Malaga avec l’acquisition de 51% de ses actions, l’affaire est encore loin d’être bouclée pour Nasser Al-Khelaïfi et les siens. En effet, le quotidien AS précise que dans ce dossier, QSI va devoir d’abord régler une ardoise de 8,5 millions d’euros avant d’envisager le rachat du club andalou.

Pour rappel, Malaga CF avait été racheté par le cheikh Abdallah Al Thani en 2010, mais en 2014 il avait décidé de ne plus investir dans le club sans le revendre, le laissant ainsi vivre de ses propres fonds. Ainsi, si le club espagnol reste aujourd’hui la propriété de l'homme d'affaires qatarai, il a été démis de ses fonctions en raison d'accusation d'administration déloyale, et détournement de fonds et de blanchiment d'argent. QSI va donc devoir régler les 8,5 millions d'euros que lui réclame la justice espagnole avant d’entamer le processus de rachat de Malaga.