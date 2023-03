Publié par JEAN-LUC D le 15 mars 2023 à 05:10

Soucieux de bâtir un nouveau projet avec une équipe composée de joueurs français, le PSG pourrait frapper un joli coup au Real Madrid durant le prochain été.

Arrivé en juillet 2019 en provenance de l’Olympique Lyonnais contre un chèque de 50 millions d’euros, Ferland Mendy pourrait précipitamment quitter les rangs du Real Madrid lors du prochain mercato estival. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2025, le latéral gauche de 27 ans est devenu un remplaçant de luxe depuis l’arrivée de David Alaba.

D’après Marca, le joueur formé au Paris Saint-Germain ne serait donc pas forcément opposé à un départ afin de retrouver une place de titulaire dans un autre club. Longtemps placé dans le collimateur dans le viseur de la Juventus Turin, l’international français pourrait finalement signer son grand retour en Ligue 1, notamment sous les couleurs du PSG.

PSG Mercato : Ferland Mendy veut revenir en France

Déjà sur les rangs pour récupérer gratuitement Marco Asensio, libre en juin prochain, le Paris Saint-Germain serait également intéressé par le profil de Ferland Mendy. D’après les informations relayées par Todo Fichajes, le club de la capitale française aurait bel et bien l’intention de tenter sa chance cet été pour le natif de Meulan-en-Yvelines. Malgré la présence de Nuno Mendes, qui donne entière satisfaction, les dirigeants parisiens, qui veulent incorporer plus de joueurs français dans l’effectif des Rouge et Bleu, aimeraient recruter Mendy.

Estimé à 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le coéquipier de Karim Benzema serait ouvert à un retour en Ligue 1. Une donnée qui pourrait placer le PSG en pôle position pour accueillir le compatriote de Kylian Mbappé durant l’intersaison. Du côté du Real Madrid, Florentino Pérez et les siens pourraient se laisser convaincre par un joli chèque afin de laisser filer l’ex-Lyonnais.

Affaire à suivre donc...