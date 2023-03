Publié par Enzo Vidy le 15 mars 2023 à 11:20

Déjà à la recherche de renforts pour la saison prochaine, le RC Lens est proche d'acter la signature du premier contrat professionnel de Fodé Sylla.

La fin de saison approche, et le RC Lens continue de faire rêver ses supporters. Si le RCL a traversé une petite période difficile au début du mois de février, la machine est bel et bien relancée, et le succès sur la pelouse de Clermont dimanche dernier en atteste.

Grâce à un triplé de Loïs Openda en l'espace de 4 minutes, le RC Lens a rapidement plié la rencontre en première période, avant d'inscrire un 4e but pour finalement s'imposer 4-0 en Auvergne. Au classement, les hommes de Franck Haise occupent la 3e place du championnat, avec 3 points d'avance sur l'AS Monaco.

En parallèle, les dirigeants Sang et Or travaillent déjà sur le prochain mercato pour préparer la saison prochaine, d'autant plus qu'une qualification en Coupe d'Europe est de plus en plus probable. De ce fait, un jeune joueur de la réserve, convoité en Angleterre, est proche de signer son premier contrat professionnel avec le RC Lens.

RC Lens : Fodé Sylla bientôt promu en équipe première

Si l'on en croit les informations révélées par le média lensois.com, le RC Lens serait sur le point de faire signer un premier contrat professionnel à sa jeune pépite, Fodé Sylla. En effet, la source indique que face à la convoitise de plusieurs clubs anglais, le club artésien voudrait sécuriser son jeune joueur.

À seulement 16 ans, le jeune milieu de terrain fait partie des plus gros espoirs du RC Lens, et ce dernier n'avait pas caché son ambition le mois dernier. Il avait notamment déclaré qu'il voulait découvrir la Ligue 1 le plus rapidement possible sous les ordres de Franck Haise. Avec cette signature qui se profile, le rêve de Fodé Sylla est en passe de devenir réalité.