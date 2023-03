Publié par Thomas G. le 15 mars 2023 à 13:04

Conscient de la nécessité de recruter un nouveau milieu de terrain, le PSG aurait pris des renseignements concernant Manu Koné.

Le Paris Saint-Germain a déjà fixé ses priorités pour le prochain mercato estival. Les dirigeants du PSG souhaiteraient recruter un attaquant et un milieu de terrain. Dans cette optique, le club de la capitale a pris des renseignements sur l’international français Randal Kolo Muani pour renforcer la ligne d’attaque. Dans le même temps, le PSG s’est positionné sur le milieu du Borussia Mönchengladbach, Manu Koné.

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants du Paris Saint-Germain suivent avec attention les performances du meneur de jeu de 21 ans. Cette saison, Manu Koné s’est révélé aux yeux du grand public grâce à sa très bonne saison au Borussia Mönchengladbach. L’international espoir français est considéré parmi les meilleurs milieux de Bundesliga.

Ses performances en Allemagne ne sont pas passées inaperçues. En plus de l’intérêt du PSG, Didier Deschamps est également intéressé par son profil. Manu Koné a été présélectionné en Equipe de France et le natif de Colombes pourrait être appelé pour la première fois chez les Bleus ce jeudi. À l’instar du recrutement de Nordi Mukiele, le PSG pourrait de nouveau recruter un joueur natif d’Île-de-France. Cette connaissance de l’environnement parisien avait permis au défenseur de 25 ans de s’adapter plus rapidement au Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Manu Koné, c'est plus de 25M€

Selon les informations de Bild, le Borussia Mönchengladbach pourrait accepter de laisser partir Manu Koné pour une somme supérieure à 25 millions d’euros. Les dirigeants du PSG seraient disposés à dépenser cette somme pour éviter un nouvel échec sur le marché des transferts. En plus du Paris Saint-Germain, les dirigeants de Chelsea ont pris des renseignements sur la situation de Manu Koné.

La direction du PSG va devoir trouver les bons arguments pour convaincre l’international espoir français. Le quotidien allemand Bild ajoute qu’à l’heure actuelle, Manu Koné rêverait d’un transfert en Premier League. Le projet exposé par le Paris Saint-Germain sera donc décisif pour éviter le départ de Manu Koné vers l’Angleterre.