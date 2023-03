Publié par JEAN-LUC D le 25 mars 2023 à 14:53

Placé dans le viseur du PSG pour le mercato estival, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, Manu Koné, se verrait bien aux côtés de Kylian Mbappé.

Recruté en janvier 2021 en provenance de Toulouse contre un chèque de 9 millions d’euros, Manu Koné pourrait passer un cap dans sa jeune carrière lors du prochain mercato estival. Sauf retournement de situation, le milieu de terrain de 21 ans devrait quitter les rangs du Borussia Mönchengladbach en fin de saison pour rejoindre un grand club européen.

En effet, outre le Paris Saint-Germain, Chelsea et Liverpool seraient également intéressés par l’international espoir français, à en croire le journaliste Christian Falk. Le spécialiste mercato de Sport Bild ajoute même que le clan Koné et la direction sportive du club allemand discuteraient pour se mettre d’accord sur le montant du transfert qui pourrait être compris entre 40 et 50 millions d'euros. En attendant de savoir de quoi sera fait son avenir, le natif de Colombes sait déjà ce qu’il veut dans les mois à venir.

PSG Mercato : Manu Koné bientôt à Paris avec Kylian Mbappé ?

Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, Luis Campos est déterminé à renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain durant la prochaine période de recrutement de l’été. Plusieurs pistes ont déjà été discutées en interne, notamment au milieu de terrain, où le jeune Manu Koné possède un profil qui plaît énormément au sein de la direction parisienne. Et cela tombe bien puisque le numéro 17 du Borussia Mönchengladbach se verrait bien au service de Kylian Mbappé en sélection ou en club.

« Aujourd’hui, c’est vrai que je suis à Mönchengladbach avec un contrat jusqu’en 2025. C’est vrai que mon nom peut être associé à certains clubs, mais je respecte tellement mon club que je n’ai pas envie d’évoquer des choses là-dessus. On verra à la fin de saison ce qu’il peut se passer. Mon entourage, les clubs autour et mon club discuteront. On verra ce qu’il peut se passer », a déclaré Manu Koné dans un long entretien à RMC Sport. Quant à la possibilité de faire les JO avec un certain Kylian Mbappé, le coéquipier de Marcus Thuram serait bien évidemment emballé. « J’en serais très content aussi. Que cela soit avec Kylian Mbappé ou d’autres, je serais très content de participer à cet événement », a-t-il ajouté.