Publié par JEAN-LUC D le 27 mars 2023 à 19:31

Annoncé sur le départ du côté du Borussia Mönchengladbach, Manu Koné est une cible du PSG. Mais le milieu de terrain français ne veut pas signer pour signer.

Ce lundi, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Manu Koné. À la recherche de renforts pour la saison prochaine, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach fait partie des cibles de Luis Campos pour le mercato estival à venir. Si le nom de Kephren Thuram a également été associé au club de la capitale française, le conseiller football des Rouge et Bleu aurait une préférence pour le pensionnaire de Bundesliga.

Mais le journaliste italien rapporte que Chelsea et Manchester United seraient aussi intéressés par la signature de l’international espoir français. Pour laisser filer Manu Koné, le club allemand attendrait au minimum 50 millions d’euros, hors bonus. Natif de la région parisienne, le principal concerné se verrait bien sous les couleurs du PSG, mais pas à n’importe quel prix.

PSG Mercato : Manu Koné veut des garanties sur son temps de jeu

Parti de Toulouse en janvier 2021 contre un chèque de 9 millions d’euros, Manu Koné pourrait faire son retour en Ligue 1 lors du prochain mercato d’été. Dans une interview accordée au quotidien régional Le Parisien, le milieu de 21 ans s’est exprimé sur les rumeurs entourant son avenir et l’envoyant chez un grand d’Europe, et notamment au Paris Saint-Germain. Mais le natif de Colombes ne veut pas bruler les étapes et veut avoir des garanties sur son temps de jeu avant de s’engager.

« Le PSG est-il le point de chute rêvé pour un enfant de la région parisienne ? (Il sourit). C’est vrai que je suis Parisien, je suis né et j’ai été formé ici (passé par le Paris FC et Boulogne-Billancourt). Il y a un lien logique. Mais que ce soit Paris ou un autre club, peu m’importe. Je veux juste jouer au football. À Mönchengladbach, je joue. Donc, si je dois partir, je penserai d’abord à jouer », a expliqué Manu Koné.

Le PSG est donc prévenu.