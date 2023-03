Publié par Dylan le 16 mars 2023 à 09:05

Éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des Champions, le PSG prépare le mercato estival. L'arrivée d'un ancien de la maison est probable.

Le Paris-Saint-Germain veut se racheter. Après une élimination précoce en Coupe de France (huitièmes de finale) puis en Ligue des Champions (huitièmes de finale), le club de la capitale veut remporter la Ligue 1 pour sauver une saison bien fade sur le plan sportif. Arrivé l'été dernier pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc, Christophe Galtier semble plus que jamais sur la sellette.

Mais il n'y a pas que lui. Après la nouvelle désillusion européenne face au Bayern Munich, les joueurs et les dirigeants ont presque tous été pointés du doigt. Les supporters ont même dressé une liste de ceux qui devraient partir à l'issue de la saison, comme les cadres Marco Verratti et Marquinhos. Le premier avait notamment été coupable d'une erreur amenant le premier but des Bavarrois lors du dernier match du PSG en Ligue des Champions (défaite 2-0).

PSG Mercato : Et si Paris s'offrait gratuitement Adrien Rabiot ?

Le mercato estival sera donc le bienvenue pour amorcer le grand ménage à Paris. Des recrues devraient également renforcer le club de la capitale, et le président Nasser al-Khélaïfi a déjà plusieurs pistes en tête. Parmi elles, se trouve l'ancien parisien Adrien Rabiot. En pleine bourre avec la Juventus actuellement, le milieu central a inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives en 22 matchs de Série A.

Des statistiques qui suffisent largement au bonheur du patron du PSG, qui voit en lui un futur remplaçant de Marco Verratti. En fin de contrat en juin prochain, Adrien Rabiot n'a toujours pas prolongé avec les Bianconeri et sème le doute sur son avenir. Interrogé sur le sujet, le consultant de BeIN Sports Luis Fernandez s'est montré optimiste quant à son retour en terre francilienne : « C'est un garçon qui est en train de faire des différences, qui a retrouvé de la sérénité et un niveau exceptionnel [...] En plus lui, il a envie de revenir si tu lui poses la question » a-t-il expliqué. Le PSG pourrait donc le signer libre cet été, et faire une très grosse affaire financière.