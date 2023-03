Publié par Enzo Vidy le 16 mars 2023 à 12:50

Après avoir prolongé de nombreux cadres ces dernières semaines, le RC Lens a bouclé la prolongation de David Pereira da Costa ce jeudi.

Si le RC Lens n'a pas été très actif lors du dernier mercato hivernal, les dirigeants ont beaucoup travaillé en interne sur la prolongation de plusieurs cadres. En effet, Franck Haise n'avait pas caché son envie de conserver la plupart de ses tauliers, et surtout d'éviter de voir des cadres de l'effectif lensois quitter le club gratuitement.

De ce fait, les choses se sont rapidement accélérées, et à l'heure actuelle, plusieurs prolongations de contrat ont été bouclées. C'est notamment le cas de Salis Abdul Samed, Facundo Medina, Jean-Louis Leca, Deiver Machado ou encore Jonathan Gradit. Des signatures importantes pour l'avenir du club artésien qui se met à l'abri en ce qui concerne les prochaines périodes de transferts. Et ce jeudi, les dirigeants du RC Lens ont bouclé une dernière prolongation, qui concerne un milieu offensif prometteur de l'effectif Sang et Or.

RC Lens Mercato : David Pereira da Costa prolonge jusqu'en 2026 avec le RCL

Il ne restait plus qu'un joueur à prolonger pour finaliser le dossier, et c'est désormais chose fait. Ce jeudi, le quotidien L'Équipe annonce que le RC Lens a finalisé la prolongation du contrat de David Pereira da Costa. Le jeune milieu offensif du RCL est désormais lié jusqu'en 2026 avec le club artésien, comme l'indique la source.

Cette saison, le joueur de 22 ans a disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues avec le RC Lens, et n'a inscrit qu'un seul petit but. C'était en championnat, à l'occasion du déplacement à Marseille le 22 octobre dernier (1-0), où il avait trouvé le chemin des filets sur une frappe légèrement déviée. Le milieu portugais a également délivré 3 passes décisives cette saison en Ligue 1 avec le RC Lens.