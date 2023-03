Publié par Thomas G. le 17 mars 2023 à 01:05

Bien décidé à recruter un nouveau milieu de terrain, le FC Barcelone négocie avec l'international allemand, Ilkay Gundogan.

Depuis plusieurs mois, la cellule de recrutement du FC Barcelone s’active pour dénicher la perle rare au milieu de terrain. Les Blaugranas souhaitent recruter un renfort dans ce secteur afin de préparer la succession de Sergio Busquets. L’international espagnol n’a pas encore prolongé son contrat avec le Barça et les Catalans veulent éviter d’être affaiblis la saison prochaine. Dans cette optique, les dirigeants du FC Barcelone ont multiplié les pistes ces dernières semaines. La direction du Barça s’est notamment intéressée à l’international allemand Ilkay Gundogan.

À l’instar de Sergio Busquets, le milieu de Manchester City est également en fin de contrat en juin prochain. Les Blaugranas souhaiteraient profiter de cette aubaine pour recruter l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League. Ilkay Gundogan est l’un des éléments indispensables du groupe de Pep Guardiola. Ses qualités feraient l’unanimité au sein du FC Barcelone et les Blaugranas estiment que l’international allemand peut remplacer Sergio Busquets.

Les négociations entre le Barça et l’entourage du joueur ont d’ores et déjà débuté. Selon les informations de Sport, Ilkay Gundogan et Xavi se seraient entretenus ces dernières semaines. Les Blaugranas souhaiteraient boucler ce dossier rapidement pour éviter une désilusion. Malgré l’approche du FC Barcelone, les dirigeants de Manchester City n’auraient pas encore abdiqué pour convaincre Ilkay Gundogan.

Pep Guardiola compte sur Ilkay Gundogan la saison prochaine et les Skyblues souhaiteraient le prolonger. Néanmoins, les discussions entre les deux parties n’avancent pas, l’international allemand aurait refusé la dernière proposition de Manchester City.

Dans le même temps, Ilkay Gundogan se rapprocherait d’une signature au FC Barcelone. Selon les informations du journal espagnol AS, le milieu de 32 ans serait ouvert à l’idée de signer au Barça. Les négociations entre les dirigeants du FC Barcelone et l’entourage de l’international allemand avancent bien. D’autant plus que ce transfert est en adéquation avec la stratégie de recrutement des Blaugranas qui ciblent des joueurs en fin de contrat.