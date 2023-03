Publié par Enzo Vidy le 16 mars 2023 à 17:50

Malgré ses bonnes performances avec le FC Nantes depuis le début de la saison, Alban Lafont n'a pas été convoqué en Equipe de France.

Tout semblait réuni pour qu'il connaisse sa première sélection en Equipe de France, mais finalement, Alban Lafont va encore devoir attendre un peu. Malgré des prestations plus qu'abouties depuis qu'il occupe les buts du FC Nantes, le jeune gardien de 24 ans n'a pas été appelé par Didier Deschamps.

Le sélectionneur de l'Equipe de France a décidé de choisir Alphonse Areola, Mike Maignan et Brice Samba, empêchant le portier du FC Nantes d'être convoqué pour la première fois de sa carrière avec les A. En conférence de presse, Didier Deschamps a expliqué le choix Brice Samba plutôt qu'Alban Lafont.

"Évidemment, Alban Lafont méritait aussi. Mais vu ce que fait Brice Samba depuis le début de la saison, c'est intéressant de le voir avec nous." Des déclarations qui ne devraient pas suffire à remonter le moral du gardien nantais, qui croyait vraiment à une convovation pour ce rassemblement du mois de mars.

FC Nantes : Equipe de France, Alban Lafont refoulé pour son jeu au pied ?

C'est une hypothèse crédible selon certains observateurs du FC Nantes. Très solide dans beaucoup de domaines, Alban Lafont possède un point faible cette saison : son jeu au pied. Une difficulté qui aurait condamné le gardien du FCN sur ce rassemblement, recalé aux portes de l'Equipe de France au profit de Brice Samba.

Les résultats du FC Nantes cette saison ne jouent pas non plus en la faveur du portier formé à Toulouse. 14e de Ligue 1, le FCN ne possède que 6 points d'avance sur la zone de relégation. En parallèle, le RC Lens de Brice Samba occupe la 3e place du championnat, et nul doute que cela a été pris en compte par Didier Deschamps.