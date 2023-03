Publié par JEAN-LUC D le 16 mars 2023 à 18:05

Lié jusqu’en 2024, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid cet été. Les dirigeants parisiens prépareraient déjà sa succession.

Après avoir snobé Florentino Pérez en fin de saison dernière, Kylian Mbappé va-t-il finalement réaliser son rêve d’enfance en rejoignant les rangs du Real Madrid lors du prochain mercato estival ? Pour le journaliste François Gallardo, le premier à avoir annoncé la prolongation de Mbappé au PSG, l’enfant de Bondy serait d’ores et déjà promis aux Merengues pour l’été 2023.

« Et à la question de savoir si Mbappé vient ? Bien sûr, à l'été 2023, tout est convenu », a assuré l'expert du foot en Espagne. Toujours selon la même source, le Qatar aurait également bouclé la succession du numéro 7 des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Vinicius Jr pour prendre la place de Kylian Mbappé ?

Frustré après avoir été sorti en 8e de finale par le Bayern Munich, le 8 mars, Kylian Mbappé avait notamment déclaré en zone mixte : « si cette défaite va avoir une influence sur mon avenir ? Non, non, je suis calme, la seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le Championnat et après on verra. »

D’après les informations de Marca, l’élimination précoce des Rouge et Bleu en Ligue des Champions est une opportunité en or pour la Maison-Blanche et Mbappé de s’unir après leur dernier rendez-vous manqué. À en croire François Gallardo, tout serait déjà prévu pour le départ du Champion du monde 2018.

À tel point que les dirigeants du Paris SG auraient fait une offre folle à Vinicius Jr. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Real Madrid, l’international brésilien de 22 ans se serait ainsi vu proposer un salaire de 33 millions d’euros annuel par le PSG depuis plusieurs semaines.

« Le joueur brésilien y pense, c'est pourquoi il n'a pas encore prolongé avec le Real Madrid. Tout dépendra de Mbappé... Bientôt, je vous donnerai plus d'informations sur le contrat et quand il est prévu d'annoncer. C'est une opération dans laquelle le Real Madrid recevrait une bonne somme pour le transfert », indique le journaliste sportif sur Twitter. L’annonce s’annonce donc chaud dans la capitale.