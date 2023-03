Publié par Enzo Vidy le 17 mars 2023 à 12:12

L' OL reçoit le FC Nantes en ouverture de la 28e journée de Ligue 1, ce vendredi. Alexandre Lacazette devrait retrouver son poste de titulaire en attaque.

Son absence s'est avérée beaucoup plus longue que prévue, et cela s'est fait ressentir dans les résultats de l' OL. Blessé à la cuisse le 12 février lors de la réception du RC Lens (2-1), Alexandre Lacazette avait dû quitter ses coéquipiers à la mi-temps. Si les premiers examens passés dans la foulée étaient plutôt rassurants, la guérison du capitaine lyonnais a pris du temps.

Suite à cela, l' OL à dû composer sans son serial buteur durant quatres rencontres, et le bilan est assez moyen. D'abord, les Gones se sont inclinés à Auxerre (2-1), avant de renouer avec la victoire à Angers (3-1), puis en Coupe de France contre Grenoble (2-1). Derrière, les hommes de Laurent Blanc ont concédé un triste 0-0 face à Lorient, pour le dernier match sans la présence d'Alexandre Lacazette.

Le capitaine de l' OL a fait son retour dans le groupe la semaine dernière à l'occasion du déplacement à Lille, et s'est transformé en véritable héros, grâce à un doublé en fin de rencontre qui a permis aux Gones d'arracher le nul, alors qu'il était rentré à 20 minutes de la fin du match.

OL : Alexandre Lacazette va retrouver sa place de titulaire face à Nantes

Les supporters l'attendaient avec impatience, encore plus après la performance d'Alexandre Lacazette la semaine dernière à Lille, en seulement 20 minutes. Ce vendredi soir, l'attaquant de l' OL va retrouver sa place de titulaire face à Nantes, pour aider son équipe à prendre les trois points.

Si ce retour est évidemment une aubaine pour Laurent Blanc et les supporters, cela signifie également que le technicien rhodanien va devoir modifier son onze de départ par rapport aux dernières rencontres. Et d'après le média Olympique et Lyonnais, quatre attaquants devraient être alignés sur la pelouse du Groupama Stadium ce vendredi soir, avec Rayan Cherki à droite, Bradley Barcola à gauche, et la doublette Sarr-Lacazette sur le front de l'attaque.