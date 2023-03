Publié par Enzo Vidy le 17 mars 2023 à 16:30

Vainqueur du Sheriff Tiraspol jeudi à l'Allianz Riviera, l'OGC Nice a hérité du FC Bâle pour les quarts de finale de la Conference League.

L'OGC Nice n'est pas tombé dans le piège du Sheriff Tiraspol en 8e de finale de la Conference League. Au match aller en Moldavie, les Aiglons avaient fait le travail en s'imposant 1-0. C'est donc avec une grande confiance que Didier Digard et ses hommes abordaient le match retour jeudi soir à l'Allianz Riviera.

Dans un stade bien rempli, l'OGC Nice a maîtrisé les débats de bout en bout. Gaëtan Laborde s'est offert un très joli but à la demi-heure de jeu, avant que Terem Moffi et Bilal Brahimi ne fassent de même en seconde période. Entre-temps, le club moldave a réussi à réduire le score à la 54e, sans que cela ne puisse relancer la partie. Ce vendredi, les supporters et joueurs de l'OGC Nice attendaient avec impatience le tirage au sort des quarts de finale, et le Gym s'en sort plutôt bien.

OGC Nice : Le Gym affrontera le FC Bâle en quart de finale

C'est un tirage plutôt clément pour l' OGC Nice. Comme l' OM l'an dernier en 8e de finale, les Niçois devront effacer le FC Bâle pour espérer accéder au prochain tour. Les Suisses s'en sont sortis in extremis jeudi soir en Slovaquie contre le Slovan Bratislava, en arrachant les prolongations à la 93e minute, pour finalement s'imposer aux tirs au but.

Comme face au Sheriff Tiraspol, l'OGC Nice aura la chance de recevoir lors du match retour qui se jouera le jeudi 20 avril à l'Allianz Riviera, mais devra d'abord faire le travail à Bâle une semaine plus tôt. Derrière, c'est un potentiel affrontement avec la Fiorentina qui attend les hommes de Didier Digard en demi-finale, en cas de qualification.