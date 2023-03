Publié par Dylan le 16 mars 2023 à 14:50

À quelques heures d'un 8e de finale retour en Ligue Europa Conférence, l'OGC Nice souhaite tout donner pour représenter au mieux la France.

L'OGC Nice a une grande pression sur ses épaules, avant son 8e de finale retour à disputer contre le Sheriff Tiraspol. Le club azuréen est le dernier représentant français dans les compétitions européennes. Le PSG et l'OM ont tous les deux été sortis prématurément en Ligue des Champions, tandis que le Stade Rennais, l'AS Monaco et le FC Nantes se sont cassés les dents en 16e de finale de la Ligue Europa.

Tous les espoirs reposent donc sur les hommes de Didier Digard, invaincus depuis 11 matchs toutes compétitions confondues. Depuis qu'il est arrivé en poste, l'ancien milieu de terrain a redonné vie aux Aiglons, qui peuvent toujours espérer l'Europe en Ligue 1 en cas de désillusion en Ligue Europa Conférence. L'OGC Nice se classe 7e de l'élite, à seulement 4 longueurs de la 5e place.

OGC Nice, Julien Sablé : « Maintenir cette 5e place pour le futur »

Vainqueur 1-0 à l'aller sur la pelouse du Sheriff Tiraspol, l'OGC Nice aura un avantage au moment de recevoir les Moldaves. Mais gare à l'excès de confiance. Julien Sablé, l'adjoint de Didier Digard sur le banc azuréen, se méfie mais reste ambitieux. « C'est une expérience qui peut être exceptionnelle. On a un groupe de compétiteurs de très haut niveau, qui ont de très grosses ambitions. Ça peut être une vitrine. Mais on est concentrés au quotidien sur la performance. On ne voit pas plus loin que ce match pour l'instant », a-t-il confié en conférence de presse d'avant-match.

L'ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne estime également qu'un bon parcours en Ligue Europa Conférence peut pousser les joueurs dans leur quête du top 5 en Ligue 1. « C'est quelque chose d'important pour le football français. On peut contribuer à maintenir cette 5e place pour le futur » a-t-il poursuivi. De son côté, Didier Digard devrait concocter la meilleure équipe possible pour déjouer le plan du Sheriff Tiraspol.