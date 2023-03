Publié par Enzo Vidy le 17 mars 2023 à 18:13

Annoncé incertain pour le déplacement de l' ASSE au Havre, Mathieu Cafaro a finalement été convoqué par Laurent Batlles pour cette rencontre.

L' ASSE a l'occasion de frapper un grand coup samedi après-midi au stade Océane. Opposé au Havre pour le compte de la 28e journée de Ligue 2, les hommes de Laurent Batlles vont devoir se montrer solides et appliqués pour espérer faire tomber le leader du championnat, qui n'a perdu que 8 points cette saison dans son antre.

L'objectif pour les Verts est de reprendre une avance confortable sur le premier relégable, qui n'est qu'à 4 points de l' ASSE au classement. Un mauvais résultat au Havre samedi pourrait remettre les Stéphanois dans une situation plus que délicate, à l'approche d'un sprint final crucial dans la course au maintien.

En ce qui concerne les deux effectifs, les Havrais sont considérablement diminués, avec des joueurs malades et blessés, qui ne seront vraisemblablement pas de la partie. Côté ASSE, il y avait une grosse incertitude concernant la présence de Mathieu Cafaro dans le groupe, et la réponse est enfin tombée ce vendredi après-midi.

ASSE : Mathieu Cafaro est dans le groupe pour affronter le Havre

Très bonne nouvelle pour l'ASSE et ses supporters. Incertain depuis le milieu de la semaine à cause d'un torticolis, le milieu stéphanois, qui avait clamé son envie d'être du voyage, a bel et bien été convoqué par son entraîneur pour cette grande affiche.

Un autre retour marquant est à signaler. En effet, Étienne Green, absent depuis le 30 décembre dernier, sera également présent au Havre avec ses coéquipiers. Le groupe de l' ASSE est quasiment au complet, et Laurent Batlles possède de nombreuses munitions pour tenter de faire tomber le Havre. Reste à savoir si les Stéphanois seront en mesure de fournir les efforts nécessaires afin de ramener quelque chose de ce déplacement.