Publié par Enzo Vidy le 17 mars 2023 à 15:13

Si l' ASSE fait face à plusieurs absences pour samedi, elle va affronter une équipe du Havre considérablement diminuée, avec de nombreux forfaits.

Quand on est dans une situation comme celle de l' ASSE, un déplacement au Havre n'est pas forcément la meilleure des choses. L'écart entre ces deux équipes est considérable, et le classement en atteste. Les Havrais occupent la première place, avec pas moins de 24 points de plus que l' ASSE qui siège à la 13e place.

Meilleure équipe du championnat à domicile, le Havre a pris 31 points sur 39 possibles au stade Océane, et le défi s'annonce immense pour une équipe stéphanoise qui ne pourra pas compter sur toutes ses forces vives. En effet, l' ASSE sera privée de Gaëtan Charbonnier et d'Aïmen Moueffek, et attend toujours de savoir si Mathieu Cafaro pourra faire le voyage.

Néanmoins, il y a tout de même quelques motifs d'espoirs pour les Verts. D'abord, les hommes de Laurent Batlles sont bien plus solides ces dernières semaines, et ont récemment été prendre un point à Bordeaux, chose qui est loin d'être simple cette saison. Enfin, l'effectif havrais ne sera pas au complet, loin de là.

ASSE : Le Havre fortement diminué, Saint-Etienne doit en profiter

Si le Havre est une équipe redoutable cette saison, elle le sera peut-être beaucoup moins samedi après-midi face à l' ASSE. Lors de la conférence de presse qui s'est tenue jeudi, l'entraîneur havrais, Luka Elsner, a indiqué que de nombreux cadres ne seraient pas de la partie au stade Océane.

Parmi eux, on retrouve Gautier Lloris, toujours pas remis de sa blessure, et forfait pour la réception de Saint-Etienne. Ensuite, Samuel Grandsir est malade, et demeure très incertain, tout comme Cheick Diakité, touché au genou. Si leurs absences n'ont pas encore été confirmées, il est difficilement imaginable de les voir sur la pelouse au coup d'envoi de la rencontre samedi. Une chance pour l' ASSE qui va devoir en profiter pour obtenir un résultat.