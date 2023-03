Publié par JEAN-LUC D le 18 mars 2023 à 05:05

Lionel Messi aurait quitté l'entraînement du PSG, mardi, déçu de ce que proposait son coach Christophe Galtier. Le père du joueur a répondu à cette rumeur.

Absent de l’entraînement du Paris Saint-Germain, mardi, Lionel Messi aurait publiquement désavoué son entraîneur Christophe Galtier. En effet, selon le compte Twitter Djameel56, repris par le journaliste Hadrien Grenier, l’attaquant de 35 ans aurait quitté la séance au Camp des Loges parce qu’il était très déçu du contenu proposée par Galtier.

« Le coach parisien a essayé de le convaincre de rester, mais l’attaquant argentin est tout de même rentré chez lui », indique le Twitto, qui a indiqué que les dirigeants parisiens ont tout mis en oeuvre pour que l’information ne fuite pas dans les médias. Absent également jeudi, toujours sans explication, le Champion du monde 2018 a fait son retour à l’entraînement ce vendredi et sera dans le groupe des Rouge et Bleu pour la réception du Stade Rennais, dimanche après-midi, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Mais en attendant, cette grosse rumeur du jour a fait réagir vigoureusement le père de la star argentine.

PSG : Le père de Lionel Messi lève le ton face aux « Fake news »

Sur Twitter, Jorge Messi, père et agent du partenaire de Kylian Mbappé et Neymar, a repris plusieurs articles évoquant l'avenir de son fils. L’homme d’affaires argentin assure que tout ce qui est écrit depuis ces derniers jours n'est que mensonge, notamment le salaire de 600 millions d’euros réclamé pour rejoindre Al-Hilal, ainsi que le refus du Paris SG de satisfaire toutes les exigences de la Pulga. « Nous n'allons plus tolérer davantage de mensonges pour gagner des followers », prévient le père du numéro 30 parisien.