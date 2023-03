Publié par JEAN-LUC D le 18 mars 2023 à 07:05

Déjà propriétaire du PSG, Qatar Sport Investments veut poursuivre son implantation en Europe. Nasser Al-Khelaïfi serait sur un coup historique en Angleterre.

En effet, le journal L’Équipe a révélé ce vendredi que les dirigeants de QSI seraient en négociations avec la direction de Tottenham depuis des mois. Après le Paris Saint-Germain et Braga, une implantation de Qatar Sport Investments en Angleterre permettrait au Qatar de faire une entrée fracassante en Premier League, puisque l’Émirat est également en pôle position pour le rachat de Manchester United, à travers la fondation Nine Two présidée par Jassim Bin Hamad Al Thani.

Toutefois, le quotidien sportif explique que l'idée de QSI n'est pas d’acquérir la totalité des actions de plusieurs clubs, mais de devenir un fonds d'investissement, qui pèse dans le sport mondial, à l'image de RedBird Capital Partners (Milan AC, Toulouse, baseball), Silver Lake (Manchester City, UFC, rugby) ou CVC (L1, Liga, cricket, Formule 1, rugby). Une volonté d’expansion confirmée par un proche du président parisien.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi veut plusieurs clubs en Europe dans son écurie

Après avoir acquis 21,67% des parts du Sporting Braga au Portugal en octobre dernier, les Qataris ont engagé des discussions pour racheter Malaga en Espagne, et maintenant, ils auraient des vues sur l’Angleterre. Premier responsable de QSI, Nasser Al-Khelaïfi verrait d’un bon œil cette évolution.

« Nous envisageons plusieurs clubs en Europe et en Amérique du Sud. Nous envisageons également d’autres sports. Nous voulons être un fonds sportif ambitieux », confie un membre de l’entourage de l’homme d’affaires qatari dans les colonnes de L’Équipe. Concernant le football, QSI souhaiterait contribuer au développement de ses futurs partenaires et ne pas en faire des filiales ou des clubs satellites. « Si les investissements au PSG ont pu paraître parfois déraisonnables, notamment en raison des lourdes et régulières pertes du champion de France, pour ses prochains investissements, QSI laisse entendre qu’il sera plus prudent », rapporte L’Équipe.