Publié par Gary SLM le 18 mars 2023 à 10:25

L'avenir d'Éric Bailly est déjà scellé à l'OM. Le défenseur de Manchester United ne sera pas conservé par l'Olympique de Marseille au mercato d'été.

Mercato : inévitable départ d'Éric Bailly de l'OM

Éric Bailly, défenseur prêté par Manchester United pour sécuriser la ligne arrière de l'OM, a vu sa réputation s'estomper à cause des blessures. L'Ivoirien prêté par les Diables Rouges ne remplira pas les conditions de la levée de son option d'achat par le club phocéen.

En effet, deux conditions accompagnent la levée de l'option d'achat du défenseur de la Côte d'Ivoire. Pour rester olympien, l'équipe phocéenne doit se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Cet objectif devrait être validé sans grand mal, sauf si l'Olympique de Marseille enchaine des défaits lors de ses prochains matchs.

L'autre option pour voir Éric Bailly demeurer sous le maillot marseillais est qu'il dispute 50% des matchs de l'OM. Sur ce point, le pari est déjà perdu pour l'Éléphant de Côte d'Ivoire. Il n'a disputé que 10 matchs à cause des nombreuses blessures qui ont jalonné son parcours marseillais.

Dès lors, Pablo Longoria et ses collègues savent qu'ils ne retiendront pas ce défenseur. L'entraîneur Igor Tudor ne fera rien non plus pour amener les décideurs de l'OM à lever l'option d'achat de l'Ivoirien.

Mercato OM : Éric Bailly vers Galatasaray ?

Le technicien yougoslave de 44 ans est déçu par les nombreuses blessures du défenseur central. Il priorisera d'autres pistes au mercato estival pour renforcer sa défense centrale de 28 ans. Dans le clan Éric Bailly, l'heure est à la recherche d'un plan B pour rebondir. Ses agents commenceraient à anticiper la situation avec des négociations programmées avec Man United.

Si les Red Devils ne comptent pas sur leur joueur pour la saison prochaine, celui-ci devrait être présenté à d'autres clubs. On parle notamment d'équipes au Qatar et en Arabie Saoudite. Des pistes seraient aussi à l'étude du côté de la Turquie où Galatasaray serait une option crédible.