Publié par ALEXIS le 18 mars 2023 à 13:55

Alexandre Lacazette a permis à l’ OL de prendre un précieux point face au FC Nantes, vendredi. Mais sa sortie à l’heure de jeu inquiète. Le buteur rassure.

Grâce à son 150e but sous le maillot de l’ OL, vendredi, Alexandre Lacazette a permis à son équipe d’arracher le point du nul, face au FC Nantes (1-1), en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. L’avant-centre de l’Olympique Lyonnais a remis son équipe sur de bons rails à la suite du but contre son camp de Castello Lukeba à l’entame du match (0-1, 3e), avant de céder sa place à Moussa Dembélé (à la 65e).

Avant sa sortie du terrain, le buteur de l’ OL a montré des signes inquiétants. Il était resté assis sur la pelouse. Mais plus de peur que de mal pour le capitaine des Gones. Il avoue être sorti par pure mesure de précaution.

« Ce n’est pas de l’économie, c’est juste que je ressentais de la fatigue dans le muscle. Je n’avais pas envie de rechuter, de revenir trois semaines loin des terrains. J’ai préféré laisser ma place à quelqu’un qui sera à 100%. Normalement, je serai là pour la reprise. »

L’équipe de l' OL a été transparente et décevante face au FC Nantes, comme l’a souligné Laurent Blanc. Elle l’a été encore plus après la sortie de son N°10, confirmant ainsi une ‘’Lacazette-dépendance’’, même s’il refuse de le reconnaitre : « c’est vous qui dites ça, mais moi, je ne le dirai pas. »

OL : Laurent Blanc avait prévu de sortir Lacazette

Revenu sur la sortie d'Alexandre Lacazette, en conférence de presse, l'entraineur de Lyon confirme qu'il avait prévu de le remplacer, même un peu plus tôt. « Je voulais le sortir au bout de 60 minutes, c’était prévu », a-t-il confié. Si on avait mené au score, je l’aurais sorti dès la pause, mais j’ai essayé de pousser jusqu’à l’heure de jeu. Je pense qu’il a bien fait de sortir, il sentait que ça durcissait. Avec quelques jours de repos et un prochain match le 2 avril, ça devrait aller. »

Pour rappel, une trêve internationale de deux semaines démarre dès ce week-end. Alexandre Lacazette devrait en profiter pour bien récupérer, en vue du match contre le PSG à Paris.