Publié par JEAN-LUC D le 18 mars 2023 à 14:34

En clôture de la 28e journée de Ligue 1, l’ OM sera face Stade de Reims ce dimanche, à 20h45. Avant ce match, Igor Tudor a reçu un sérieux avertissement.

Invaincu en Championnat depuis le 21 décembre dernier et sa défaite à domicile contre le RC Lens (1-2), le Stade de Reims accueille l’Olympique de Marseille ce dimanche au stade Auguste Delaune. Après avoir pris sa revanche contre Monaco (1-0), pulvérisé le Toulouse FC (3-0) et arraché le point du match nul à l’OGC Nice (0-0), l’équipe de Will Still accueille l’ OM avec l’ambition de continuer à remonter au classement.

Surtout que les Olympiens l’avaient largement emporté (4-1) au match aller, à l’Orange Vélodrome. En face, l’équipe phocéenne va devoir renouer avec la victoire après le nul 2-2 contre le RC Strasbourg et une deuxième place derrière le PSG désormais menacée par le RC Lens, qui n’est plus qu’à deux points d’écart. Mais la partie ne s’annonce pas de tout repos pour la bande à Alexis Sanchez comme l’a annoncé le capitaine du SDR.

Stade de Reims : Yunis Abdelhamid vise une victoire contre l’ OM

Présent en conférence de presse vendredi, Yunis Abdelhamid s’est exprimé sur le choc de la 28e journée de Ligue 1 entre le Stade de Reims et l’Olympique de Marseille. Même s’il garde les pieds sur terre, le défenseur marocain de 35 ans se veut très confiant contre l’ OM.

« Que ce soit Marseille, Monaco ou Les Herbiers, on travaille de la même façon, la préparation reste identique. On connait très bien l’adversaire. C’est une grosse équipe qui met de l’impact sur chaque duel et on est prêt pour ça ! Ce ne sont plus les mêmes équipes qui se sont affrontées au mois d’août, ce n’est pas la même dynamique. On va essayer de mettre en place notre jeu pour aller chercher la victoire », a déclaré Yunis Abdelhamid.