Publié par JEAN-LUC D le 19 mars 2023 à 11:28

En fin de contrat le 30 juin prochain, Alexis Sanchez pourrait décider de quitter l’ OM cet été. Si un tel scénario se produisait, Pablo Longoria a déjà tout prévu pour sa succession.

Arrivé gratuitement l’été passé en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez pourrait ne pas activer son année supplémentaire en option contenue dans son contrat actuel et quitter les rangs de l’Olympique de Marseille. Conscient de cette situation, Pablo Longoria songerait déjà au recrutement d’un nouvel attaquant pour la saison prochaine.

En fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram serait ainsi la priorité du président marseillais pour le marché des transferts de l’été à venir, après une visite de son père, Lilian, à Marseille. Et même si RMC Sport a assuré que l’OM n’est pas une option pour l’international français de 25 ans, cette rumeur a énormément fait réagir du côté de la Canebière. Igor Tudor disposant déjà d’un grand attaquant dans son effectif.

OM Mercato : Vitinha, successeur naturel d’Alexis Sanchez ?

En effet, lors d’un entretien accordé à Football Club Marseille, l’artiste Franck Conte a conseillé à Pablo Longoria de ne pas recruter d'attaquant l'été prochain. Pour lui, si Alexis Sanchez venait à mettre les voiles cet été, l’international portugais de 23 ans, Vitinha, recruté en janvier passé à Braga pour 32 millions d’euros doit être mis en avant plutôt que de faire venir un nouvel avant-centre qui pourrait lui faire de l’ombre.

« Si les rumeurs autour de Marcus Thuram sont vraies, cela montre que Pablo Longoria a été contaminé par le virus marseillais du grand attaquant. On dirait qu’il cherche des attaquants tout le temps. Il vient de recruter Vitinha pour 30 millions d’euros et quelques semaines plus tard, il se demande encore quels buteurs il va pouvoir recruter sur le marché.

Si Alexis Sanchez venait à partir de Marseille, il faut donner sa chance à Vitinha. Il ne faut pas lui remettre un attaquant sur le dos. Je ne comprend pas l’intérêt d’acheter un attaquant aussi cher pour ne pas le faire jouer. C’est le plus gros transfert de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Cela n’a pas de sens », a expliqué le supporter de l’ OM.