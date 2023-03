Publié par Timothée Jean le 17 mars 2023 à 11:42

Peu utilisé depuis son arrivée à l’ OM cet hiver, Vitinha n'a pas encore répondu aux attentes. Son cas suscite déjà quelques inquiétudes à Marseille.

Lors du dernier mercato hivernal, l’ OM a frappé un très gros coup en recrutant Vitinha. À la lutte avec de gros concurrents, les dirigeants phocéens sont parvenus à boucler la signature du jeune buteur portugais. Dans un dossier qui semblait pourtant mal embarqué, Pablo Longoria a une nouvelle fois réalisé un travail conséquent pour le convaincre de signer à l’ OM.

La direction de l'Olympique de Marseille a déboursé pas moins de 32 millions d’euros pour s’attacher les services de Vitinha, ce qui fait du jeune joueur le plus cher de l’histoire du club. Sauf que le principal concerné éprouve jusqu’à présent des difficultés à s’imposer au sein du collectif marseillais.

OM Mercato : "Il n’y a pas de problème" entre Vitinha et Igor Tudor

Titularisé contre l'OGC Nice, quelques jours seulement après son arrivée en provenance de Braga, Vitinha a livré une piètre prestation face aux Aiglons. Depuis, il n’a plus débuté le moindre match sous le maillot marseillais, se contentant d’un rôle de remplaçant dans l’ombre de l’indéboulonnable Alexis Sanchez.

Nouveau pays, nouveau football, manque de temps de jeu, les excuses sont nombreuses pour expliquer le retard à l'allumage du Portugais avec l' OM, au point où son cas fait débat dans la cité phocéenne. Toutefois, cette situation difficile n’a pas de répercussions sur l'état d'esprit du joueur.

Vitinha reste toujours déterminé et travaille d’arrache-pied pour se faire une place dans le onze de départ d’Igor Tudor. Cette confidence est faite par un membre de son entourage au quotidien La Provence. « Il n'y a pas de problème. Il est toujours concentré et travaille dur. C'est une question d'opportunité, mais cela dépend de l'entraîneur. C'est un travailleur acharné et talentueux. Son heure viendra », a-t-il déclaré.

Il n’y a pas de tensions entre Vitinha et Igor Tudor. L'ancien attaquant du Sporting Braga n'est pas perturbé par le montant de son transfert record. Il a confiance en lui et sait qu’il aura sa chance pour mettre en valeur son plein potentiel à l’ OM.