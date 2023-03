Publié par JEAN-LUC D le 20 mars 2023 à 07:36

Après la défaite du PSG contre le Stade Rennais ce dimanche (0-2), Christophe Galtier a fait une annonce forte sur son avenir avec le club de la capitale.

Dimanche, le Paris Saint-Germain a confirmé son mauvais début d’année 2023. Christophe Galtier ont concédé leur septième défaites en deux mois et demi. La défaite de trop pour l’entraîneur parisien qui ne parvient pas à trouver les solutions pour redresser la situation. Si plusieurs observateurs estiment qu’il n’est pas à la hauteur de la tâche sur le banc des Rouge et Bleu, le technicien marseillais, lui, assure qu’il ne se projette pas sur son avenir, mais pense aux dix deniers matches de la saison afin de gagner le Championnat, le 11e titre de l’histoire du club de la capitale.

« Je ne me projette pas sur mon futur ou mon avenir. Je me projette sur les dix matchs qui restent pour finir le championnat en étant champion de France, en faisant de bons matchs, en gagnant. Je dis ça avec beaucoup de lucidité, en essayant d’avoir la plus juste analyse. En essayant aussi de fédérer les joueurs, de ne rien lâcher », a confié Christophe Galtier en conférence de presse. Pour la suite, l’ancien coach de l’ASSE espère retrouver toutes ses forces vives après la trêve internationale.

PSG Mercato : Galtier veut continuer à se battre et compte sur ses cadres

La trêve internationale tombe au bon moment pour le Paris Saint-Germain. Privé de plusieurs cadres et non des moindres pour la réception du Stade Rennais, notamment Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Neymar, Nordi Mukiele, Achraf Hakimi et Carlos Soler, le PSG s’est incliné face aux hommes de Bruno Genesio. À dix journées de la fin du Championnat, les Parisiens comptent encore sept points d’avance sur l’OM, 2e au classement de Ligue 1. Christophe Galtier espère donc retrouver tout son groupe au complet après la trêve internationale, exceptés Neymar et Kimpembe qui sont forfaits jusqu’à la fin de la saison.

« La saison est loin d’être finie. Il y a des concurrents derrière. Je suis dans l’action, je ne suis pas passif ou inquiet me concernant. Je suis simplement déterminé à faire en sorte qu’on fasse une fin de saison et qu’on soit champions de France. Mais il faudra que mon effectif soit beaucoup plus complet, qu’on puisse retrouver nos forces vives », précise le technicien de 56 ans. Reste maintenant à savoir si le Qatar et la direction parisienne lui donneront le temps d’aller jusqu’au terme de la saison sur le banc des Rouge et Bleu.