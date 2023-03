Publié par Enzo Vidy le 20 mars 2023 à 18:42

Après sa défaite face au Stade Rennais, le PSG ne va pas aborder le sprint final avec sérénité, d'autant plus que le calendrier est corsé.

Le PSG aurait pu entamer la trêve internationale avec une avance de 10 points sur son dauphin marseillais au classement. Mais la prestation réalisée dimanche soir face au Stade Rennais a clairement prouvé que le Paris Saint-Germain n'est pas encore assuré du sacre en Ligue 1.

L'équipe dirigée par Christophe Galtier semble au fond du gouffre depuis l'élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich, et le niveau affiché par certains joueurs contre le SRFC en atteste. Lionel Messi a été quasiment transparent, Marco Verratti a poursuivi sur la lignée de sa performance à Munich, et Kylian Mbappé n'a pas été en réussite, chose qui n'arrive quasiment jamais cette saison avec le PSG.

Alors oui, le Paris SG était composé d'une défense considérablement diminuée, mais cela ne peut pas justifier le manque d'envie et d'agressivité observés dimanche soir. Deux principes fondamentaux du football qui n'ont jamais été au rendez vous dans les rangs parisiens, malgré les déclarations assez surprenantes de Christophe Galtier après la rencontre.

"Mes joueurs ont tout donné. Ils ont donné ce qu’ils avaient, à la fois dans les jambes et sur un plan athlétique, par rapport au match." Une analyse assez étrange qui témoigne d'un manque de lucidité depuis plusieurs matchs du côté de l'entraîneur du PSG.

PSG : Un calendrier colossal attend Paris après la trêve

Certes, une avance de 7 points à 10 journées de la fin reste assez confortable. Mais les trois prochains matchs du PSG qui auront lieu après la trêve internationale suscitent quelques sueurs froides chez les supporters. En effet, le Paris Saint-Germain reprendra le championnat avec la réception de l'OL le 2 avril prochain. Derrière, il faudra se déplacer à Nice, avant de recevoir le RC Lens. Trois matchs difficiles, et surtout cruciaux pour le PSG, qui n'aura pas le droit à l'erreur, sous peine de voir l' OM revenir en force dans la course au titre.

De plus, le calendrier marseillais est relativement calme contrairement à son rival parisien. Les hommes d'Igor Tudor recevront Montpellier le 1er avril prochain, avant un déplacement à Lorient et la réception de l'ESTAC. Paris est donc prévénu, la saison est loin d'être terminée, et l'état d'esprit qui règne actuellement dans le vestiaire parisien mène le club tout droit à la catastrophe.